Администрацию Трампа раздирают противоречия

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В команде Белого дома назрели большие проблемы. Нет согласия между главными помощниками президента Дональда Трампа – руководителем президентской администрации Джоном Келли и советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном. Наибольшие споры у них вызывает миграционная политика Вашингтона. Накануне чиновники чуть не подрались из-за этой темы.
По информации CNN, Болтон настаивал, что для охраны границы между США и Мексикой нужны более жесткие меры. Он раскритиковал работу главы Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен, указав, что ей уже пора хоть что-то делать.
Учитывая, что ранее именно Келли был министром внутренней безопасности, а Нильсен – его подчиненной, Келли обиделся и ответил довольно резко, громко и нецензурно. Масло в огонь подлил Трамп, который присутствовал в начале спора помощников и поддержал Болтона.
Теперь в Белом доме опасаются, что кто-то из спорщиков может подать в отставку.
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