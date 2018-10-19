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Администрацию Трампа раздирают противоречия

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
В ход пошла нецензурная брань

В команде Белого дома назрели большие проблемы. Нет согласия между главными помощниками президента Дональда Трампа – руководителем президентской администрации Джоном Келли и советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном. Наибольшие споры у них вызывает миграционная политика Вашингтона. Накануне чиновники чуть не подрались из-за этой темы.

По информации CNN, Болтон настаивал, что для охраны границы между США и Мексикой нужны более жесткие меры. Он раскритиковал работу главы Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен, указав, что ей уже пора хоть что-то делать.

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Учитывая, что ранее именно Келли был министром внутренней безопасности, а Нильсен – его подчиненной, Келли обиделся и ответил довольно резко, громко и нецензурно. Масло в огонь подлил Трамп, который присутствовал в начале спора помощников и поддержал Болтона.

Теперь в Белом доме опасаются, что кто-то из спорщиков может подать в отставку.

Николай ВИКТОРОВ
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