Гражданство США теперь будет не так легко получить – президент настроен решительно

Проживающие в Мексике выходцы из России дали дельный совет американскому лидеру. По их словам, если он хотел остановить поток беспорядочной миграции из Латинской Америки, то защитную стену ему следовало строить не на южной границе США, а совсем в другом месте.



Колонна переселенцев из Гватемалы движется в Соединенные Штаты через мексиканский город Тапачула. Проживающая там россиянка Ирина Абумова сообщила, что местные жители не питают негативных чувств по отношению к беженцам.

"Вздыхают и тщательнее закрывают замки на ночь – вот и все изменения. Откровенного негатива я не видела и не слышала от жителей города. Скорее наоборот, повсеместно жалеют, несут помощь и грустно шутят, что если бы Трамп действительно не хотел мигрантов со всей Центральной Америки, то он бы построил стену на границе Мексики и Гватемалы", – приводит слова Абумовой РИА "Новости".

Спокойное отношение тапачульцев к мигрантам из Гватемалы россиянка объясняет тем, что последние не рассматривают город как место постоянного обитания. Все стремятся в США, мечтая о райской жизни. "Не американская это (Тапачула) мечта совершенно, тем мы и спаслись", – сообщила бывшая россиянка.

Между тем президент США настроен весьма решительно. Накануне он объявил о том, что отправит по меньшей мере 5,2 тысячи военнослужащих на границу с Мексикой, чтобы предотвратить наплыв в страну нелегальных иммигрантов. Операция получила название "Военный патриот". Как отмечает CBS News, количество солдат, призванных спасти страну от беженцев, сопоставимо с американским воинским контингентом в Ираке и больше, чем число военных США, сражающихся с запрещенным в РФ "Исламским государством".

Защитная мера призвана остановить два крупных каравана мигрантов, направляющихся в США через территорию Мексики. Общее число беженцев достигает 6,5 тысяч человек. Как написал в Twitter Дональд Трамп, "множество членов банд и других очень плохих людей смешалось с караваном". "Пожалуйста, возвращайтесь, вас не пустят в Соединенные Штаты без законных процедур. Это вторжение в нашу страну, и вам придется столкнуться с нашей армией!" – пригрозил он.

Кроме того, глава государства выступил с предложением отменить закон, автоматически предоставляющий детям нелегалов, родившимся на территории Штатов, американское гражданство. Инициативу уже поддержали сенаторы-республиканцы.

Однако юрист Аркадий Бух предупредил, что изменить закон Трампу будет непросто. Дело в том, что гражданство по праву рождения закреплено 14-й поправкой к Конституции США. "Изменение конституции – вещь очень сложная. Если речь идет об отмене 14-й поправки, то, как говорится, удачи им. Для этого необходимо добиться согласия обеих палат (2/3 законодателей)", – цитирует эксперта РИА "Новости".

При этом Бух подчеркнул, что предложение Трампа не направлено против россиянок, которые легально приезжают в Штаты, чтобы родить ребенка в американской клинике.