Трамп не едет в Давос из-за "шатдауна"

Бюджетный кризис нарушил планы главы США.

Об отмене участия в экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум", – говорится в сообщении.

Напомним, обострившаяся ситуация на границе Мексики и США не дает Белому дому и Конгрессу восстановить работу правительства. Она была частично приостановлена ранее.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!