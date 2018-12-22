Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американское правительство частично прекратило работать

Сотрудников отправили в вынужденные отпуска

Часть федеральных учреждений США сократила работу из-за отсутствия финансирования.

Отмечается, что Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и еще некоторые ведомства должны отправить своих сотрудников в вынужденные отпуска, передает РИА "Новости".

Сообщается, что к этому привело противостояние Трампа и демократов в сенате.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Ан-26 с россиянами разбился в Африке

Авиакатастрофа произошла в Конго

Захарова назвала катастрофой ситуацию с визами в США

В числе главных страдальцев артисты, спортсмены и бизнесмены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей