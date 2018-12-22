Американское правительство частично прекратило работать

Сотрудников отправили в вынужденные отпуска

Часть федеральных учреждений США сократила работу из-за отсутствия финансирования.

Отмечается, что Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и еще некоторые ведомства должны отправить своих сотрудников в вынужденные отпуска, передает РИА "Новости".

Сообщается, что к этому привело противостояние Трампа и демократов в сенате.



