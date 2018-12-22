Американское правительство частично прекратило работать

Нибиру
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Часть федеральных учреждений США сократила работу из-за отсутствия финансирования.
Отмечается, что Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и еще некоторые ведомства должны отправить своих сотрудников в вынужденные отпуска, передает РИА "Новости".
Сообщается, что к этому привело противостояние Трампа и демократов в сенате.
Авиакатастрофа произошла в Конго
В числе главных страдальцев артисты, спортсмены и бизнесмены