Адвокат президента не смог поручиться за всех членов администрации

Адепты теории заговора, согласно которой президент США является русским шпионом, получили дополнительные аргументы в пользу своих убеждений. Всему виной заявление адвоката Рудольфа Джулиани, который представляет интересы Дональда Трампа.



Выступая в передаче Криса Куомо на телеканале CNN, юрист заметил, что он "никогда не говорил о том, что не было никакого взаимодействия" между Кремлем и членами избирательного штаба Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года. У Джулиани нет доказательств, что никто из окружения американского президента, включая бывшего руководителя штаба Пола Манафорта, не сотрудничал с российским правительством.

Вместе с тем экс-мэр Нью-Йорка, в последнее время защищающий Трампа в суде, поручился, что сам глава государства совершенно точно не был вовлечен в контакты с Россией, если они имели место. И уж тем более он не знал и не мог быть причастен к взлому серверов Демократической партии, которое приписывают хакерам, нанятым российским правительством.

Заявление Джулиани может привести к активизации нападок на Трампа со стороны его политических противников. От президента могут потребовать отдать под следствие всех членов избирательного штаба, чтобы специалисты проверили, кто из них мог сотрудничать с РФ. Однако доказательств того, что такое сотрудничество имело место, у следствия вряд ли имеется. Так что скорее всего скандал окончится ничем.

В 2017 г. Министерство юстиции США уполномочило спецпрокурора Роберта Мюллера расследовать якобы имевшие место попытки Москвы влиять на президентские выборы 2016 г., а также связи или контакты между Россией и лицами из предвыборной команды Трампа. На расследование за истекшее время было потрачено уже более $30 миллионов. В свою очередь Москва и сам Трамп отвергают наличие каких-либо запрещенных контактов.

Недавно стало известно о том, что юридическая команда президента США на протяжении последних недель настойчиво отказывала Роберту Мюллеру в личной встрече. Среди противников Трампа эта новость вызвала бурю возмущения, особенно на фоне заявления Мюллера о том, что он уличил экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в пяти эпизодах лжи следствию.