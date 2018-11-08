Трамп распускает свою команду

Президент США заставил уйти в отставку генпрокурора

Разногласия между Дональдом Трампом и Джеффом Сешнсом достигли такого критического уровня, что министр юстиций Америки покинул свой пост. Лидер Штатов сам сообщил об увольнении генерального прокурора страны, поблагодарив его за проделанную работу.

Трамп заявил на своей официальной странице в Twitter, что временно исполняющим обязанности Сешнса стал нынешний глава аппарата минюста Мэтью Уитэкер. Президент США добавил, что позже сообщит, кто заменит генпрокурора.

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Сешнс подал в отставку после соответствующего запроса от Трампа. В своем послании, опубликованном в газете Washington Examiner, глава минюста заверил, что прилагал все силы к тому, чтобы сохранить "верховенство закона".

В последние несколько месяцев Трамп неоднократно критиковал Сешнса. Недовольство президента США во многом вызывал тот факт, что именно генпрокурор принял решение о том, что необходимо провести расследование Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Тогда Сешнс был представителем кампании Трампа.

Позже выяснилось, что глава минюста встречался с российским послом Сергеем Кисляком и не упомянул этого перед присягой. Сешнс не стал уходить в отставку, а самоустранился от расследования, что также не понравилось лидеру США. Трамп заявлял, что более способный генпрокурор предотвратил бы это расследование.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также отметил, что отношение Трампа к своему фавориту Сешнсу поменялось после начала расследования.

"Хотя Сешнс не возглавляет его со стороны Министерства юстиции, основные претензии Трампа были именно к нему. Впоследствии Трамп пытался каким-то образом узнать позицию заместителя генпрокурора Рода Розенстайна по этому вопросу, и в Америке ходили слухи, что с Розенстайном президент наладил отношения, а вот Джефф Сешнс оказался крайним", – цитирует Брутера телеканал RT.

Эксперт также добавил, что за время президентства Трамп уволил многих своих людей и некоторые еще уйдут.