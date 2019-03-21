Новому старому руководителю украинской компании поставили жесткие условия его пребывания на посту

Правительство Украины обязало "Нафтогаз" сохранить транзит российского газа через территорию страны после 2019 г., когда истекает срок действия контракта с "Газпромом". Об этом говорится в распоряжении кабмина, обнародованном на его официальном сайте. Данное решение увязано с условием пролонгации работы Андрея Коболева в должности главы госкомпании.

Контракт с ним заключен на период до 22 марта 2020 года.

"Для возможности оценки эффективности деятельности председателю правления компании установлены четкие ожидаемые показатели работы (критериев оценки эффективности), невыполнение которых является основанием для принятия решения о прекращении полномочий председателя правления компании", – следует из распоряжения.

Пану Коболеву поставили целый ряд условий, которые под его чутким руководством "Нафтогаз" обязан выполнить. Кроме прочего, он должен обеспечить "транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему до государств – членов Европейского Союза после 1 января 2020 г., в частности путем создания необходимых юридических и технических предпосылок".





Также госкомпанию обязали добывать не менее 18,2 млрд куб. "голубого топлива" до конца текущего года и предоставить проект финансового плана "Нафтогаза" на 2019-й.

"Неисполнение (ненадлежащее исполнение) основных ожидаемых показателей работы главы правления компании является основанием для принятия общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий", – отмечается в документе.

Накануне вокруг Коболева события развивались бурно. Во время заседания правительства, на котором и должен был решаться вопрос о его судьбе в "Нафтогазе", на мероприятие ворвался кандидат в президенты, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Он в течение десяти минут пытался убедить кабмин в том, что нельзя отдавать госкомпанию в руки такого "ворюги". Заседание депутат сорвал, однако, как показал день сегодняшний, пан Коболев устоял.

Кроме этого "газовик" дал развернутое интервью в СМИ, в котором он сообщил, что якобы "Газпром" рассылает европейским партнерам извещения о прекращении украинского транзита в начале 2020 года. В связи с этим, указал Коболев, Незалежной необходимо заранее запастись дополнительными 3 млрд куб газа, чтобы "пройти эту зиму".

При этом глава "Нафтогаза" надеется, что полное прекращение транзита не случится из-за неготовности газопровода "Северный поток-2".