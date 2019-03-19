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Россия может устроить "газовую войну" в начале 2020 г., когда истекает срок действия договора о транзите российского "голубого топлива" через Украину европейским потребителям. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Он витиевато намекнул на предложения неких западных друзей Киева о том, что пора заполнять хранилища Незалежной, не ровен час – Москва перекроет вентиль.
"Уверен, что Россия попробует организовать новую "газовую войну". Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах", – цитирует "Интерфакс" министра.
По его мнению, европейцы прекрасно понимают "вероятность российских провокаций".
Киев и Брюссель, поведал пан Климкин, настаивают на заключении будущих контрактов на основе правил Евросоюза.
"Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных "договорняков", – объяснил украинский дипломат.
А тайно договориться, указал он, пытаются именно российские представители.
"То есть, они не исключают возможность соглашения, но только на их условиях", – подчеркнул курчанин.
В феврале этого года, напоминает RT, президент Украины Петр Порошенко уже пугал Старый Свет и украинцев тем, что после сдачи в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", намеченной на конец 2019 г., Россия может напасть на корабли стран Балтии в Балтийском море.
Между тем, Европа действительно торопится разрешить газовую проблему, а вернее, вопрос прокладки труб "СП-2". Так накануне комитет Европарламента по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике (ITRE) принял компромиссный вариант поправок к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов, в том числе, проекта "Северного потока-2". Собственно, весь сыр-бор под него и затевался. Теперь документ должны одобрить на пленарной сессии ЕП, предположительно, 4 апреля. Потом Совет стран ЕС может завершить процесс принятия поправок в середине апреля. А уже далее все страны-участницы Евросоюза обязаны внести коррективы в собственные законы.
Сегодня глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори ответил утвердительно на вопрос, может ли Газовая директива быть опубликована в Официальном журнале ЕС побыстрее, чтобы вступить в силу уже в начале первой половины мая.
"После этого будет внедрение в национальные законодательства, и многие, такие как Германия, ясно дали понять, что они ускорят внедрение", – приводит его слова РИА "Новости".
Такое впечатление, что все соревнуются, кто первым добежит к 1 января 2020-ому – российско-немецкая труба или дружный коллектив европейцев, науськанный Вашингтоном, оглохнувший от бесконечного воя киевского режима, вымаливающего сохранить транзит.
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