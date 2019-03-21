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Американский военный призвал Украину признать слабость перед Россией

Фото: www.globallookpress.com
Незалежной стоит готовиться к поражению

США советуют Украине признать, что у нее не хватит силенок тягаться с Россией. Некогда представитель НАТО в РФ, а ныне военный эксперт, капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах призвал Киев заранее готовиться к поражению.

Табах призвал Генштаб Вооруженных сил Украины уже сейчас готовиться к войне против РФ. При этом он предостерег Незалежную о тщетности попыток вести полномасштабное противостояние с "агрессором".

"Устоит ли Украина на сегодняшний день, если будет массовая атака российских войск? Не думаю. Просто потому, что столько сил у Украины на сегодняшний день нет",

– сказал Табах в эфире телеканала IV TV.

Фото: www.globallookpress.com

В тоже время, подчеркнул американец, отпор надо давать всегда, поэтому Киеву нужно придумать и отрепетировать план своих действий на случай вооруженного конфликта

Ранее  на Украине заявили о неизбежности скорой войны с Россией. Эксперт Алексей Арестович спрогнозировал практически 100%-ную вероятность начала боевых действий в 2020-2022 годах

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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