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Украинский цуцванг: Киев и Москва вплотную подошли к войне

Незалежная стоит у развилки, которая при любом выборе не сулит ей ничего хорошего

В ближайшие годы отношения России и Украины войдут в критическую фазу, во время которой избежать полномасштабной войны между странами поможет только чудо. Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович.

В интервью изданию "Апостроф" украинский аналитик рассказал, что российско-украинская война уже маячит на горизонте. В его представлении, военный конфликт начнется следующим образом. Российские военно-космические силы развернут наступательную операцию, а параллельно с ними наземные войска РФ, сосредоточенные у границ, устроят осаду Киева. Попутно они возьмут в кольцо украинскую армию, которая воюет в Донбассе.

Затем российские войска, по мнению Арестовича, прорвутся через Крымский перешеек к выходу на Каховское водохранилище с целью обеспечить Крыму доступ к пресной воде. При этом Россия воспользуется помощью Белоруссией, точнее, ее территорией, с которой будет атаковать Украину. Все это будет сопровождаться точечными диверсиями на критически важных объектах.


"Вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Самое критическое – в 2020-2022 годы", – сказал Арестович.

Если вдруг чудо все-таки произойдет, и в следующие три года войны не произойдет, то радоваться все равно нет смысла.

"Потом следующий критический период – 2024-2026 годы и 2028-2030 годы. Может быть и три войны с Россией.  

Эксперт обозначил главное условие для начала военных действий. Быть ей или нет, зависит от жестокого выбора, который сейчас стоит перед Украиной во весь рост.

"С вероятностью 99,9% наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО – это поглощение Россией в течение 10-12 лет. А теперь давайте выбирать",

– предложил Арестович.

О войне с Россией говорят на Украине все последние пять лет сразу после того, как в 2014 году начался украинский политический кризис, отмечает "Царьград". Киев с этой целью неоднократно устраивал провокации против Москвы. Одной из последних таких выходок стал инцидент в Керченском проливе.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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