Американский президент Дональд Трамп объявил "совершенно спятившими" глав двух комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые инициировали в отношении него новое расследование. Такую оценку хозяин Белого дома дал председателю спецкомитета по разведке нижней палаты законодательного органа Адаму Шиффу и председателю юридического комитета нижней палаты Джерри Надлеру.

Первый представляет Демократическую партию от штата Калифорния, а второй – от Нью-Йорка. Не оказалась без внимания ярая противница нынешнего лидера нации – его соперница по предвыборной гонке.

"Теперь, когда они понимают, что в сговор с Россией вступили лишь криводушная Хиллари Клинтон и демократы, Надлер, Шифф и демократические главы комитетов совершенно спятили! 81 письмо, отправленное невинным людям, чтобы преследовать их. Они ничего не сделают для нашей страны!"

– написал Трамп в своем Twitter во вторник, 5 марта.

Now that they realize the only Collusion with Russia was done by Crooked Hillary Clinton & the Democrats, Nadler, Schiff and the Dem heads of the Committees have gone stone cold CRAZY. 81 letter sent to innocent people to harass them. They won’t get ANYTHING done for our Country!