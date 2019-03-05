Лидер США оценил планы оппонентов подготовить почву для его импичмента

Американский президент Дональд Трамп объявил "совершенно спятившими" глав двух комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые инициировали в отношении него новое расследование. Такую оценку хозяин Белого дома дал председателю спецкомитета по разведке нижней палаты законодательного органа Адаму Шиффу и председателю юридического комитета нижней палаты Джерри Надлеру.

Первый представляет Демократическую партию от штата Калифорния, а второй – от Нью-Йорка. Не оказалась без внимания ярая противница нынешнего лидера нации – его соперница по предвыборной гонке.

"Теперь, когда они понимают, что в сговор с Россией вступили лишь криводушная Хиллари Клинтон и демократы, Надлер, Шифф и демократические главы комитетов совершенно спятили! 81 письмо, отправленное невинным людям, чтобы преследовать их. Они ничего не сделают для нашей страны!"

– написал Трамп в своем Twitter во вторник, 5 марта.

Now that they realize the only Collusion with Russia was done by Crooked Hillary Clinton & the Democrats, Nadler, Schiff and the Dem heads of the Committees have gone stone cold CRAZY. 81 letter sent to innocent people to harass them. They won’t get ANYTHING done for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2019 г.

На этом хозяин Овального кабинета не остановился:

"Величайший обман в истории нашей страны. Демократы препятствуют правосудию и ничего не добьются. Огромная толпа отчаянно пытается выудить информацию о преступлении, тогда как настоящее преступление – это то, что делали и делают сами демократы!"

The greatest overreach in the history of our Country. The Dems are obstructing justice and will not get anything done. A big, fat, fishing expedition desperately in search of a crime, when in fact the real crime is what the Dems are doing, and have done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2019 г.

Далее заглавными буквами прямо прокричал: "Это преследование президента!"

Таким образом, республиканец Трамп в очередной раз отверг обвинения в сговоре с Москвой, которые ему выдвигают его политические оппоненты из Демократической партии со времен победы миллиардера на президентских выборах в 2016 году.

Накануне юридический комитет Палаты представителей Конгресса США приступил к расследованию предвыборной кампании Трампа, работе его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса 45-го главы государства.

В связи с этим было направлено 81 письмо частным лицам и организациям, включая Белый дом, Министерство юстиции США, сотрудникам предвыборного штаба Трампа и его сыновьям, пишет ТАСС. Комитет требует предоставить в двухнедельный срок запрошенные для расследования документы. Они должны помочь ответить на такие вопросы, как возможное создание препятствий правосудию, сговор с Россией и злоупотребление полномочиями.

Данная информация, мечтают демократы, может быть использована в качестве основания для начала процедуры импичмента.