Военные корабли скопились около Керченского пролива

Ведение огня с морских и воздушных судов отрабатывают в среду, 27 марта, у черноморского побережья России. В учениях задействованы корабли Погранслужбы ФСБ, Черноморского флота и авиации.

Цель маневров – оценить готовность российских сил в данном районе к отражению возможного нападения противника, сообщает "Крыминформ". Помимо стрельб, служащие оперативно-боевых подразделений проведут десантирование без парашюта на корабль условного противника и его абордаж.

В то же время в другой части акватории Черного моря совместные учения провели военно-морские силы Украины и Франции.

"Тральщик Capricorne ВМС Французской Республики совместно с ракетным катером "Прилуки" ВМС ВС Украины провел тренировку типа PASSEX", - сообщили в Минобороны Незалежной.

В Киеве отметили, что стремятся к "повышению совместимости" украинских и зарубежных сил, для этого отрабатывают "взаимодействие в составе отряда кораблей, а также осуществление совместных противоминных действий", передает RT.