НАТО крадется к России с Черного моря

Альянс наращивает присутствие у наших границ

Активность НАТО в Черноморском регионе возросла. На сегодняшний день там наблюдается милитаризация силами стран военного блока, которые проводят ее, прикрываясь надуманной "российской угрозой". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает военное присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию Черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ",

– цитирует Грушко ТАСС.

Североатлантический альянс проводит политику "демонизации отдельных стран", используя ее в качестве базиса для сплочения членов организации, отметил Грушко. По его мнению, такая политика губительна, потому что рушит стабильность и порождает хаос во всем Евроатлантическом регионе, пишет РИА "Новости".

Отдельно дипломат высказался и роли США в разрядке напряженности в мире. По его словам, в Белом доме не только не настроены в мировой стабильности, но и в принципе не очень хорошо понимают, что говорят и делают.

"Недавно президент Трамп предложил расширить зону ответственности альянса до Южной Америки, допустив вступление в него участника БРИКС Бразилии. Не очень понятно, читал ли он Вашингтонский договор, где говорится, кто может стать участником альянса",

– заявил Грушко, его цитирует ТАСС.

Вдобавок он отметил, что амбициозность членов альянса и их желание вернуть современный многополярный мир в прошлый век, в котором они могли бы пользоваться "односторонними преимуществами".