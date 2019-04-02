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Двойной удар: США и НАТО введут санкции против России за "керченский инцидент" и отравление в Солсбери

Фото: www.globallookpress.com
Альянс обеспокоен "угрозой" со стороны Москвы с восточного фронта

Министры иностранных дел стран – членов НАТО встретятся в Вашингтоне ради обсуждения ограничительных мер против РФ за нападение на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери и так называемый "керченский инцидент".

Источник в Госдепартаменте США сообщил, что эти две темы будут включены в повестку встречи, которая пройдет 3 и 4 апреля, пишет RT в своем Тelegram-канале. По его словам, по итогам встречи Россию ждет очередная порция санкций.

"Пакет мер в Черном море – это часть нашего ответа на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в этом регионе. Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере. Я не хочу забегать вперед министров, но по итогам будет пакет мер в Черном море",

цитирует представителя Госдепа РИА "Новости".

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "обеспокоен агрессивным поведением России", а также ее "действиями на Украине" и "захватом украинских моряков" в Азовском море.

"НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами там. Буквально на прошлой неделе я видел это сотрудничество на учениях НАТО – Грузия в 2019 году. И сегодня корабли одной из военно-морских групп НАТО находятся на Украине и Грузии. Эти корабли примут участие в учениях Sea Shield в Черном море", – цитирует его пресс-служба альянса.

Он также добавил, что ожидает согласия глав МИД стран НАТО по поводу новых мер по "повышению осведомленности в регионе". Также он ждет, что в организации договорятся по новой о поддержке Грузии и Украины.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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