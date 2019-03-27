В Киеве признали Украину частью России

Два народа исторически уже не разделить

Пока Россия и Украина были едины, граждане Незалежной прекрасно себя чувствовали и имели возможность реализовывать свой талант и амбиции. На это указал украинский политолог Александр Семченко.

Он напомнил, что в составе Российской империи, а затем СССР украинцы занимали высшие посты, бели генсекретарями, фельдмаршалами, руководителями. Тогда как во времена польского или австрийского правления максимум, чего могли добиться лучшие украинские деятели, – стать заместителями.

"Брежнев, Хрущев, Черненко, Горбачев – украинцы, которые возглавляли Советский Союз большую часть его существования", - отметил политолог.

По мнению Семченко, Киев должен помнить об этом, если хочет и дальше видеть свою страну процветающей и счастливой.

"На самом деле, настоящие украинцы – это часть великого русского народа. … Их счастье, их судьба – с Россией", – сделал вывод политолог.

Видеозапись выступления Семченко на канале "Россия-1" опубликовал "Политнавигатор". Ранее эксперта избили в эфире украинского телевидения, обвинив в "кремлевской пропаганде".