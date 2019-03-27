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Украинцы накопили "фантастические" долги

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеФантазии Киева: Украинское войско опережает НАТО
В злостных неплательщиков жители Незалежной превратились всего за один месяц

В Киеве решили сэкономить на соотечественниках, лишив коммунальных субсидий порядка трех миллионов семей. Украинцы оказались не готовы к такой инициативе и попали в долговые ямы, выбраться из которых им будет крайне сложно.

Страшные цифры, назвав их "фантастическими", озвучил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко. Он отметил, что буквально год назад получателей субсидий было вдвое больше – шесть с лишним миллионов, и вывел простую закономерность:  "субсидию дают когда нет задолженности, когда она есть – субсидию снимают". Тем не менее, подчеркнул Сергиенко, из казны на эти цели деньги выделяются в том же объеме, что и в 2017-м.  

"Все это вызвало просто лавинообразный рост задолженности. За один месяц, с января до февраля, она выросла на 6 миллиардов и достигла фантастической суммы. Такая ситуация опасна, она разрушает жилищно-коммунальную отрасль",

цитирует эксперта "ПолитНавигатор". В чем суть бережливости министра социальной политики Андрея Ревы, поинтересовался Сергиенко, добавив, что ему уловки чиновников "непонятны".

Ксения АНДРЕЕВА
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