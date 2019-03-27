С берегов Днепра мерещится скорое вступление Незалежной в Североатлантический альянс

Вооруженные силы Украины уже почти ни в чем не уступают войскам стран-участницам НАТО, а в некоторых аспектах даже опережают их. Об этом поведал командующий операцией Объединенных сил в Донбассе Сергей Наев.

По его словам, все годы своей независимости до 2014-го соборная стремилась вступить в западный военный блок – "медленно и неуверенно", но в последние пять лет Киев предпринял "стремительный рывок вперед".

"Во всем – и в случае совместных учений, и совместных действий в составе миротворческих подразделений и обучения с инструкторами из армий разных стран, и военной науки, и логистики, и всех других сфер военной жизни. Украинское войско сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту – в некоторых вопросах и шагает впереди",

– заявил генерал в интервью "Голосу Украины".





Также Наев отметил, что "современный украинский военный экипирован на уровне стандартов армий передовых стран мира". Он подчеркнул, что бойцы ВСУ сейчас имеют на вооружении не только советское, но и современное отечественное, а также зарубежное оружие и военную технику, а за пять лет настолько выросли профессионально, что "иностранные союзники заимствуют опыт украинской армии в гибридной войне".

Однако, добавил генерал, о принятии Незалежной в ряды НАТО говорить пока рано, для этого "нужно пройти определенный путь", хотя, считает он, "срок вступления Украины в НАТО не так уж и далек".

Буквально накануне экс-пресс-атташе посольства Грузии на Украине Бачо Корчилава сказал, что альянс раскроет свои объятия для Киева, несмотря на территориальные проблемы. Тбилиси, конечно, тоже топчется на пороге натовского сообщества уже 26 лет, но украинцы туда попадут быстрее, убежден грузинский дипломат.

Между тем, глава отдела стратегических исследований Центра анализа европейской политики, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказал предположение, что Военно-морской флот России может заблокировать Одессу в случае конфликта с НАТО и странами-партнерами.