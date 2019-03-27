Глава Незалежной провел закрытую встречу с блогерами-порохоботами

Действующий президент Украины Петр Порошенко собрал на "тайную вечерю" во вторник, 26 марта, пишущих во славу его деятельности на посту главы государства блогеров и открыл им некоторые секреты, например, что в день тишины посетит Мариуполь. Своим походом к гаранту поделился в соцсети журналист, телеведущий и блогер Виктор Литовченко.

По его словам (охрана отобрала все записывающие устройства, поэтому публика запоминала и кое-чего записывала в блокноты, как уверяет автор), Петр Алексеевич заявил, что собирается вывести соборную на невероятные экономические высоты, а именно – обогнать Америку (мы когда-то это уже слышали, правда, в иной державе).

"Планы по развитию Украины – "Не догнать Польшу, а перегнать США". Налог на выведенный капитал будет. Я, говорит, если во что-то вцепился, уже не отпущу",

– процитировал обицянкi пана Порошенко блогер в своем Facebook 27 марта.

Возбужденный почитатель "шоколадного короля" оценил мнение гаранта насчет участия в президентской гонке шоумена Владимира Зеленского и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко – якобы он "сильно не парится".

"Сказал, что на каждый план Зе и план Йу ответит планом П. Позлословил на тему Московского патриархата. Влупили ему метко и правильно. И когда МП принял решение поддержать Йулю, это еще раз показало, что угодили метко, "ибо Господь отнял у них разум"", – живописал Литовченко.

В день тишины Петр Алексеевич собрался в Мариуполь, чтобы запустить там новый ночной поезд.

"В планах открыть аэропорт, за что Генштаб его ругает. А еще "выбью деньги у Евросоюза" на электрификацию железной дороги и пущу туда "Интерсити". Потому что ничто так лучше не убеждает орков, как спокойная и комфортная жизнь в Мариуполе", – написал автор поста.

Также пан Порошенко считает, что Киеву "навязали тезис о первоочередной борьбе с дикой коррупцией", в то время как главная угроза для Украины – "гибридная агрессия" Москвы.

Помимо прочей чепухи, как-то: очередной эмоциональный всплеск гаранта в адрес неправильных журналистов и СМИ, какого-то там расследования о махинациях в Оборонпроме, подкола своего давнего врага в лице беглого днепропетровского бизнесмена Игоря Коломойского, на закрытой встрече выяснилось, что соратница пока еще действующего президента первый зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко намерена баллотироваться на высший пост в стране в 2024 году. По ходу она "рассказала шутки-прибаутки из своих минских рандеву с Макеевским люмпеном".

Вероятно, представителям мятежного Донбасса, которых Киев еще считает гражданами Украины, эта часть "тайной вечери" у пана Порошенко вызовет особую реакцию.

Ну, а журналист Литовченко поставил жирную точку от встречи в гарантом: "В целом впечатление такое: если бы я не был порохоботом, я бы им стал после сегодняшней встречи. Умеет он расположить к себе и зарядить на хорошее, тут ему равных еще поищи". Алиллуйя.

