Он полностью соответствует минским соглашениям

Российская Федерация согласна с проектом по мирному урегулированию в Донбассе, который был предложен главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сегодня заявил полпред РФ Борис Грызлов.

"Мы поддерживаем план по восстановлению мира, предложенный Виктором Медведчуком, который полностью соответствует минским соглашениям", - сказал российский представитель после очередного заседания в белорусской столице контактной группы по урегулированию на востоке Незалежной.

"Украина, безусловно, находится в непростой ситуации, в которую ее загнала киевская "партия войны". Но важно, что выход из этой ситуации существует, четкий план исправления ситуации есть. Это выполнение киевской властью минских договоренностей, которые поддержаны и в нормандском формате, и резолюцией Совета Безопасности ООН", – цитирует ТАСС Грызлова.

Он напомнил, что основа минских соглашений – это прямой диалог между Киевом и Донецком с Луганском. Только такой формат может "привести к разрешению внутриукраинского конфликта", подчеркнул наш полномочный представитель.

По его словам, предстоящие 31 марта выборы президента украинского государства не должны стать преградой для выполнения минских соглашений по Донбассу, более того, они "во многом подведут итог прошедшему пятилетнему периоду" жизни в стране. По мнению Грызлова, все эти 5 лет постмайданная власть "совершала все новые ошибки и преступления", которые, в свою очередь, поддерживали некоторые политики на Западе. Однако он выразил надежду, что на Украине "извлекут уроки из всего того, что происходило в Донбассе и в других регионах" соборной.

При этом полпед отметил, что в украинской делегации на переговорах в Минске накануне выборов ощущается нервозность и неуверенность в их итогах.

"Мы видели очередную и довольно отчаянную попытку использовать площадку контактной группы в интересах предвыборной кампании. Возможно, здесь играет определенную роль и неуверенность представителей украинской делегации в своей политической судьбе после выборов. На данный момент никто не знает, каким будет состав украинской делегации в контактной группе после", – пояснил Грызлов.

Напомним, на партийном съезде 29 января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасса в составе Украины. По его плану, в регионе необходимо сформировать собственные органы госуправления, в том числе парламент и правительство.

