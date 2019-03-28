Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Корабли НАТО взяли курс на Одессу

www.globallookpress.com
продолжениеКатастрофа: Киеву придется импортировать воду
Альянс вновь собирается пошуметь в Черном море

В украинский порт 1 апреля зайдут два корабля, входящие во вторую постоянную военно-морскую группу НАТО. Иностранные моряки встретятся с местными чиновниками и коллегами из Незалежной, а также проведут для одесситов экскурсии по кораблям. Об этом сообщается на странице посольства Канады на Украине в Facebook.

Речь идет о визите фрегата королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегата ВМС Испании "Санта Мария". Перед этим они будут патрулировать Черное море.

В сообщении канадской дипмиссии говорится о том, что в ходе визита капитаны проведут встречи с военнослужащими Вооруженных сил и Военно-морских сил Украины, а также властями Одессы. Экипаж будет принимать посетителей на своих кораблях в открытые для посещений часы.

В последнее время натовские военные корабли практически безвылазно находятся в черноморской акватории, сменяя друг друга. В конце февраля в одесском порту трое суток стоял американский эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook). Представители Шестого флота США заявили, что заход в порт состоялся в рамках "постоянного присутствия в Черном море и поддержки региональных партнеров и союзников по НАТО". До этого "Дональд Кук" заходил в Черное море в конце января.

www.globallookpress.com

В середине февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на встрече с российскими журналистами, что Североатлантический альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на "нарушение Россией международных норм".

"Противоправное задержание украинских моряков (в ноябре 2018 г.) и арест их кораблей только усилили наши беспокойства относительно российских нарушений", – цитирует Столтенберга РБК. В этой связи НАТО продолжит "оказывать Украине практическую поддержку".

25 ноября прошлого года пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля и находящихся на них моряков в акватории Керченского пролива. Украинцам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России. Киев обвинил Москву в вооруженной агрессии и на месяц ввел в стране военное положение.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Сливной бак": украинцы набросились на Скабееву

Словесному обстрелу подверглась обличительница киевских пропагандистов

Застрявшее из-за Крымского моста судно сняли с мели

Экологическая обстановка в проливе не пострадала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей