Корабли НАТО взяли курс на Одессу

Альянс вновь собирается пошуметь в Черном море

В украинский порт 1 апреля зайдут два корабля, входящие во вторую постоянную военно-морскую группу НАТО. Иностранные моряки встретятся с местными чиновниками и коллегами из Незалежной, а также проведут для одесситов экскурсии по кораблям. Об этом сообщается на странице посольства Канады на Украине в Facebook.



Речь идет о визите фрегата королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегата ВМС Испании "Санта Мария". Перед этим они будут патрулировать Черное море.

В сообщении канадской дипмиссии говорится о том, что в ходе визита капитаны проведут встречи с военнослужащими Вооруженных сил и Военно-морских сил Украины, а также властями Одессы. Экипаж будет принимать посетителей на своих кораблях в открытые для посещений часы.

В последнее время натовские военные корабли практически безвылазно находятся в черноморской акватории, сменяя друг друга. В конце февраля в одесском порту трое суток стоял американский эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook). Представители Шестого флота США заявили, что заход в порт состоялся в рамках "постоянного присутствия в Черном море и поддержки региональных партнеров и союзников по НАТО". До этого "Дональд Кук" заходил в Черное море в конце января.

В середине февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на встрече с российскими журналистами, что Североатлантический альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на "нарушение Россией международных норм".

"Противоправное задержание украинских моряков (в ноябре 2018 г.) и арест их кораблей только усилили наши беспокойства относительно российских нарушений", – цитирует Столтенберга РБК. В этой связи НАТО продолжит "оказывать Украине практическую поддержку".

25 ноября прошлого года пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля и находящихся на них моряков в акватории Керченского пролива. Украинцам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России. Киев обвинил Москву в вооруженной агрессии и на месяц ввел в стране военное положение.