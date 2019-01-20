За кораблем внимательно следит российский флот

В акваторию Черного моря вошел американский эсминец "Дональд Кук". Силы Черноморского флота России активно следят за передвижениями корабля. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Отмечается, что за действиями "Дональда Кука" следит сторожевой корабль "Пытливый". Кроме того, за американцами наблюдают с помощью электронных и технических средств флота, передает РИА "Новости".

"В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки", – отметили в Национальном центре управления обороной.