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Прогнозы синоптиков о грядущем жарком лете в Европейской части России и на Украине радуют население – все еще помнят холод и дожди лета-2017, но тревожат некоторых специалистов. Вновь появляются разговоры о наступающем глобальном потеплении. Доходит до того, что югу России и Украины пророчат засухи и полное обезвоживание.
У этих опасений есть основания, но причин для паники нет, успокаивает сотрудник Геодезической обсерватории им. Воейкова, доктор наук Игорь Кароль:
"Пока никаких оснований для катастрофы в Крыму и на юге Украины нет. Постепенное усыхание земли в отдельных частях наших стран, да, происходит, но не в глобальных масштабах".
О том, что климат на Земле меняется, ученые уже не спорят, отмечает ученый в беседе со "Свободной прессой". Но происходит это постепенно. И уж никак нельзя называть признаком глобального потепления жаркое лето после снежной зимы.
Другое дело пересыхание рек, "наступление" степей с юга на север. Эти тенденции тоже отмечаются. Но они не станут катастрофичными, если к ним готовиться, адаптировать сельское хозяйство, использовать передовые технологии. Если же жить по принципу "после нас хоть потоп", то следующим поколениям придется несладко.
Например, сейчас фиксируется обмеление Днепра, пересыхание впадающих в него рек. Однако украинские власти не делают ничего, чтобы повлиять на ситуацию и спасти великую реку, но, напротив, увеличивают потребление воды.
"Нерациональное, я бы даже сказал, рачительное использование воды. В сегодняшней Незалежной об этом особенно не задумываются. Это может привести к тому, что лет через 25 питьевую воду Киеву придется импортировать", – предупредил эксперт.
Что касается Крыма, водоснабжение которого через Северо-Крымский канал украинские власти перекрыли несколько лет назад, то сейчас этот вопрос решается в России на федеральном уровне. Как отметил президент Владимир Путин на праздновании пятилетия воссоединения полуострова с РФ, уже в скором времени Крым будет обеспечен водой так же, как он уже полностью обеспечен собственной электроэнергией.
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