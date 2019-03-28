Неготовность к изменению климата отразится на жизни уже следующего поколения украинцев

Прогнозы синоптиков о грядущем жарком лете в Европейской части России и на Украине радуют население – все еще помнят холод и дожди лета-2017, но тревожат некоторых специалистов. Вновь появляются разговоры о наступающем глобальном потеплении. Доходит до того, что югу России и Украины пророчат засухи и полное обезвоживание.

У этих опасений есть основания, но причин для паники нет, успокаивает сотрудник Геодезической обсерватории им. Воейкова, доктор наук Игорь Кароль:

"Пока никаких оснований для катастрофы в Крыму и на юге Украины нет. Постепенное усыхание земли в отдельных частях наших стран, да, происходит, но не в глобальных масштабах".

О том, что климат на Земле меняется, ученые уже не спорят, отмечает ученый в беседе со "Свободной прессой". Но происходит это постепенно. И уж никак нельзя называть признаком глобального потепления жаркое лето после снежной зимы.

Другое дело пересыхание рек, "наступление" степей с юга на север. Эти тенденции тоже отмечаются. Но они не станут катастрофичными, если к ним готовиться, адаптировать сельское хозяйство, использовать передовые технологии. Если же жить по принципу "после нас хоть потоп", то следующим поколениям придется несладко.

Например, сейчас фиксируется обмеление Днепра, пересыхание впадающих в него рек. Однако украинские власти не делают ничего, чтобы повлиять на ситуацию и спасти великую реку, но, напротив, увеличивают потребление воды.

"Нерациональное, я бы даже сказал, рачительное использование воды. В сегодняшней Незалежной об этом особенно не задумываются. Это может привести к тому, что лет через 25 питьевую воду Киеву придется импортировать", – предупредил эксперт.

Что касается Крыма, водоснабжение которого через Северо-Крымский канал украинские власти перекрыли несколько лет назад, то сейчас этот вопрос решается в России на федеральном уровне. Как отметил президент Владимир Путин на праздновании пятилетия воссоединения полуострова с РФ, уже в скором времени Крым будет обеспечен водой так же, как он уже полностью обеспечен собственной электроэнергией.