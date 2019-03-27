Власти Республики готовят антиукраинские санкции

Крым активно готовится к подсчету экономических убытков, нанесенных региону за период его нахождения в составе Украины. На данный момент уже формируется комиссия, которая и будет заниматься выявлением ущерба в цифровом эквиваленте. Об этом сообщил сегодня председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, что комиссию, в состав которой войдут представители Совета министров Республики, возглавит вице-спикер парламента РК Ефим Фикс.

"Это большая сложная работа, но эту работу надо начинать. Все, что происходит на Украине, – это катастрофа с непредсказуемым результатом. Нужно готовиться к тому, что наступит рано или поздно время, когда нужно будет все это предъявлять", – цитирует Крыминформ Константинова.

Глава Госсовета перечислил сферы жизнедеятельности региона, которым Киев нанес наибольший ущерб – это сельское хозяйство, водоснабжение, электроэнергия.

"Все это нужно вспомнить, все это положить на бумагу, потому что особенно западные хозяева, те кто сегодня продажной украинской элитой рулит, должны знать, что не только нам можно санкции предъявить, но и мы можем предъявить санкции, и они будут очень серьезные по сумме нанесенного Республике ущерба", – отметил Константинов.

Крымчанин особо подчеркнул, что за время пребывания в составе Незалежной регион бесперебойно направлял налоги в украинский бюджет, "не получая ничего взамен".





По его словам, Республика "ни одного дня" не была дотационной.

"Все деньги, которые были здесь в виде налогов, уходили, изымались, наиболее платежеспособные предприятия были зарегистрированы за пределами полуострова. Если бы еще десяток лет такого правления, то не осталось бы вообще ничего. Есть, что посчитать, и что предъявить", – резюмировал Константинов.

Ранее, в дни празднования пятой годовщины возвращения Крыма в состав России глава Республики Сергей Аксенов заявил, что группа экспертов может в течение месяца приступить к подсчету экономических потерь, нанесенных за 25 лет пребывания полуострова в составе Незалежной.

Необходимо добавить, что сама Украина также не дремлет, и уже поработала с калькулятором. Киевские постмайданные правители оценивают ущерб от ухода региона в Россию приблизительно в 1 трлн гривен ($45 млрд). Соответствующие иски были поданы в европейские суды.

