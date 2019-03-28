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Российские военные готовы "остудить горячие головы" в НАТО

Фото: www.globallookpress.com
Москва адекватно ответит на возможные провокации альянса в Черном море

В Черном море прошли учения с участием кораблей Пограничной службы ФСБ России, ЧФ ВМФ и авиации, на которых были отработаны действия в случае попытки условных иностранных военных судов нарушить российские границы и пройти через Керченский пролив. По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам, главы Русской общины Крыма Сергея Цекова, наши пограничники доказали в ходе этих маневров, что они способны дать адекватный ответ любой провокации Североатлантического альянса в регионе.

"Учения, безусловно, являются элементом укрепления обороноспособности страны. Они направлены на то, чтобы остудить горячие головы в НАТО и Соединенных Штатах Америки. Наши "партнеры" пытаются что-то этому противопоставить, поэтому раз за разом заходят в Черное море",

– прокомментировал политик РИА ФАН учения россиян и последние новости об очередном движение натовских кораблей вблизи границ РФ.

Фото: www.globallookpress.com

Член Совфеда подчеркнул, что РФ – миролюбивое государство, однако учения Москва проводит именно для демонстрации своих боевых возможностей, а также для пресечения каких бы то ни было вооруженных столкновений.

"В случае серьезных эксцессов в Черном море, но я надеюсь, их не произойдет, регион окажется для сил НАТО ловушкой. Никаких серьезных действий Североатлантический альянс в Черном море предпринять не сможет. Чтобы предостеречь НАТО от безрассудных поступков, мы демонстрируем наши возможности в рамках учений", – отметил Цеков.

О маневрах пограничников у берегов полуострова накануне сообщил журналист агентства "Крымиформ" с борта одного из кораблей. Также сегодня стало известно, что инженерно-саперные подразделения ЧФ ВМФ отрабатывают на полуострове способы ведения инженерной разведки и разминирования минных заграждений. Учения проводятся в горных условиях на полигоне "Ангарский" и в условиях морского побережья на полигоне "Опук".

Помимо этого, как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, "в ходе практической части учения расчеты комплекса "Панцирь" совершили марш в заданный район, в котором военнослужащие отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника".

Данные ЗРПК несут боевое дежурство в восточной части Крыма.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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