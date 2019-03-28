Два фрегата зайдут в Одессу 1 апреля

К Черному морю приближаются корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Они уже прошли пролив Дарданеллы и направляются к Босфору. Ориентировочно, группировка проследует пролив в 18 часов по-московскому времени.

Среди кораблей флагман ВМС Нидерландов "Эвертсен", фрегат ВМС Канады "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также вспомогательное судно ВМС Франции "Вар", сообщает телеканал CNN Turk.

Два "натовца" из этой группы прибудут в Одессу в ближайший понедельник.

"1 апреля 2019 г. два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом. Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", – сообщило в Facebook посольство Канады на Украине 27 марта.

По данным дипломатов, капитаны судов встретятся с украинскими моряками, а также с представителями городских властей. Одесситам позволят посетить фрегаты. Вход свободный, отмечается в сообщении.

В России данную военную кавалькаду назвали продолжением недружественной политики в отношении нашей страны.

"Такой эскадры в Черном море на мою память еще не было. Довольно разнородная, разностранная армада НАТО движется. Даже если они туда идут на 21 день, это все равно создает напряженность у наших границ, ведь когда приходят экзотические корабли с таких весьма далеких стран, видится агрессивная подоплека",

– прокомментировал РИА ФАН очередной поход натовских судов у регионе военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

При этом он считает, что представители Североатлантического альянса не будут предпринимать каких-либо шагов в сторону России, поскольку "экипажи и капитаны кораблей прекрасно понимают, что на Западе внешняя политика пока доминирует над военным смыслом". Да и современному Черноморскому флоту есть, чем ответить, случись какая-нибудь агрессия.

