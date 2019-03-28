По Крыму ползет черная эпидемия

Украинские СМИ подхватили и смакуют горячую тему актуальной проблемы в Республике

В российском Крыму не менее половины молодежи страдают наркозависимостью. Об этом заявил крымский блогер Александр Горный у себя в Facebook, за что тут же ухватился портал "Обозреватель". Украинское издание разместило статью под громким заголовком "Названа новая опасность на оккупированном полуострове".

Однако если добраться до оригинала, то можно прочитать, что в Крыму "наркомания и СПИД были при Украине, масштабы поражения и тогда были ужасные". Впрочем, далее автор поста пишет о замалчивании этой проблемы в Республике.

"Эта зараза поразила Крым. Многие об этом знают, но молчат. Скупые строчки в крымских СМИ о задержании наркоманов или тех, кто распространяет это зло, но тема наркомании и масштабы этого бедствия - табу", – считает Горный.

Затем он поведал, как с социальным бедствием ведут борьбу местные активные граждане, но "силы неравные".

"Есть полевые данные, что не менее половины крымской молодежи уже поражена. Некоторые говорят о 2/3. За наркоманией следом идет ВИЧ/СПИД. По этой напасти Крым идет практически на втором-третьем месте сразу после Урала", – дает такую оценку блогер.

По его словам, солеторговцы через соцсети "проникают через любые преграды, даже в самые благополучные семьи", причем "армия закладчиков доз есть в каждом населенном пункте" полуострова. Он принял участие в поимке закладчиков и самих наркоманов и ужаснулся увиденным – это "параллельный нашему мир".

"Те, кто сел на соли и подобную дрянь, их вылечить невозможно. Люди сгорают за несколько месяцев. Страшно за молодежь, мы можем потерять следующее поколение", – констатирует Горный.

Под материалом в "Обозревателе" заметили, что в столице Украины "все заборы и стены расписаны" такой же "солевой" рекламой.

"Хохлы озаботились наркоманией в Крыму. Ну оно понятно своих наркоманов всех трудоустроили они теперь "актывисты" . А Крыму при Украине наркоманов не было . Это все "оккупанты" завезли", – с сарказмом прокомментировал один из читателей.

Что касается молчания российских СМИ, то вот лишь некоторая информация за последний месяц. РИА "Новости. Крым" со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике сообщило 18 марта, что в Симферополе полицейские задержали 38-летнего севастопольца, у которого изъяли "19 фальгированных свертков, полимерный пакет и пластмассовую колбу в форме яйца с порошкообразным веществом внутри". Позже специалисты установили, что это были синтетические наркотики "соль" общим весом 9,142 грамма. По месту жительства у гражданина обнаружили еще семь таких свертков.

А буквально накануне министр внутренних дел по региону Олег Торубаров, выступая на сессии парламента Крыма, отчитался: в 2018 г. сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота в Республике свыше 142 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ. В это число вошло почти 10 кг "синтетики". По его словам, в прошлом году силовики много внимания уделили распространению наркотиков через интернет.

Также на этой неделе Крыминформ сообщил, что в Саках росгвардейцы задержали двух сбытчиков наркотиков – 40-летнего жителя Симферополя и его 25-летнего приемного сына – с 30 свертками "с порошкообразным веществом зеленого цвета" общей массой 30,34 грамма.

Этот же агентство еще ранее написало о пойманном в прямом смысле слова за руку жителя Севастополя, который "под мостом, близ одного из сел Красногвардейского района, осуществлял расфасовку наркотического средства с целью осуществления "закладок". В салоне его автомобиля правоохранители обнаружили "98 колпачков, полимерные пакеты с синим, зеленым и белым веществом и пять синих колпачков с кристаллическим веществом". Изъятые синтетические наркотики "соль" потянули на 100 граммов.

В общем, нельзя утверждать, что крымские СМИ и силовики замалчивают тему. Если в том же Крыминформе набрать в поиске соответствующий запрос, можно увидеть реальное положение дел. Да, оно катастрофично, но не в плане информации, а самой проблемы. И она, к сожалению, повсеместна, причем как по России, так и по Украине.

