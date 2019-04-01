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Зенитчики в Крыму отработали отражение "атаки Киева"

Фото: mil.ru
По самолетам ударили из С-400

На фоне ухудшающихся отношений между Россией и Украиной подразделения зенитно-ракетного полка Черноморского флота отработали отражение налета авиации противника. Как сообщает "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу ЧФ, учения проводят в районе аэродромов морской авиации флота Саки и Кача.

В маневрам привлечены не только расчеты С-400, "Торов" и "Панцирей", но и бомбардировщики Су-24М, амфибии Бе-12 и транспортники Ан-26, видимо изображавшие атаку противника. Боевых пусков не было, зенитчики производили электронные пуски. Взрывы настоящих ракет несомненно вызвали бы большой переполох на полуострове.

Александр ИЛЬИН
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