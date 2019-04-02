Минобороны ищет на полуострове подходящее место для новейшей РЛС

В Крыму готовятся смонтировать радиолокационную станцию дальнего обнаружения "Воронеж". Данная новейшая РЛС способна отслеживать передвижения самолетов и спутников, а также запуски любых баллистических и крылатых ракет. По словам источников в Министерстве обороны РФ, система позволит покрыть радарным куполом все Средиземноморье вплоть до Гибралтара.

В настоящее время военное ведомство изучает вопрос, где возможно на полуострове лучше всего разместить"Воронеж".

"Наиболее подходящей для этого признана территория Нахимовского района Севастополя, однако точное место будет выбрано после дополнительных исследований. Но уже сейчас известно, что радар разместят на побережье – безотказной работе РЛС при установке вдали от берега мешали бы складки рельефа", – пишет газета "Известия".

По мнению генерал-полковника Леонида Ивашова, России на средиземноморском направлении нужны современные радиолокационные системы по причине напряженной ситуации на Ближнем Востоке и бурной деятельности НАТО в Черном и Средиземном морях.





"Нам необходимо иметь полную информацию об угрозах. До последнего времени мы не придавали этому особого значения, но отношение к этому региону как к второстепенному было ошибочным. Пришло время исправлять просчеты", – считает Ивашов.

Как отмечают эксперты, после развала СССР наши военные к сегодняшнему дню оформили сеть радиолокационных станций по периметру России, но "Воронеж" должен усилить единое радиолокационное поле, особенно на южном и юго-западном стратегических направлениях. Тем более на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Возведение "Воронежа" в Крыму должно завершиться в 2023 году. Новая станция заменит советскую РЛС дальнего обнаружения типа "Днепр", которая была построена еще в советские годы на мысе Херсонес. После распада единой страны она досталась Украине, однако примерно 10 лет назад прекратила свою работу.