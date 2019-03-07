США вышли из договора о РСМД ради новых ракет

Пентагон испугался российского современного вооружения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен развивать наступательные вооружения после выхода Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По данным американского издания Foreign Policy, бюджет на развитие штатовской ПРО снизится с прошлогодних $9,9 млрд до $9,4 миллиарда. Однако Пентагон выпрашивает дополнительно $2,6 млрд на создание современного гиперзвукового оружия, которое должно перемещаться со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука.

Отмечается, что в военном ведомстве признали неспособность Штатов защититься от российских ракет подобного класса.

"В отличие от прежних обзоров, в новом плане впервые говорится об угрозе со стороны гиперзвуковых ракет, которые совершают настолько сложные маневры, что традиционная американская ПРО не в состоянии их перехватить", – говорится в статье.

Издание напоминает, что Трамп после выхода США из Договора о РСМД обещал создать программу противоракетной обороны, которая сможет "защитить Соединенные Штаты от крупномасштабного ядерного нападения, начатого Россией или Китаем".

Пентагон тут же запросил финансирование для закупки израильской системы "Железный купол", которая должна защитить сухопутные войска от неуправляемых и крылатых ракет, летящих на сравнительно небольшой высоте. Американским военным нужно около $370 млн, чтобы купить две таких батареи.

Однако один бывших военных чиновников выразил скептицизм в отношении того, что "Железный купол" действительно способен противостоять крылатым ракетам, указав, что его основной упор делается на сбивание ракет и артиллерийский огонь.

Такое впечатление, что американские власти сначала смеялись над "мультиками" от президента РФ Владимира Путина времен прошлогоднего послания Федеральному собранию, а нынче основательно начали чесать в затылках.

Сегодня же генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Варшаве, попытался успокоить Москву: якобы альянс не собирается развертывать наземные ядерные ракета в Европе после прекращения действия договора о РСМД. Он добавил, что НАТО "должна начать планировать мир без ДРСМД". По мнению Столтенберга, необходимо учитывать появление большего количества ракет в России.

"Наш ответ будет координирован, взвешен", – цитирует ТАСС норвежца.

Напомним, Трамп объявил о начале процедуры выхода США из ДРСМД со 2 февраля. Вашингтон заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", соглашение будет расторгнуто. Лидер России Путин в ответ предупредил, что Москва зеркально ответит на решение Белого дома. Президент РФ подписал соответствующий указ 4 марта.