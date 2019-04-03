Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На мэра Евпатории завели дело

Дома и на работе у чиновника прошли обыски

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий, имеющем тяжелые последствия. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"По месту жительства подозреваемого, в администрации города Евпатории и по иным адресам проводятся следственные действия", – передает севастопольское издание ForPost.

Ранее по решению суда Филонов был уволен с должности. Поводом для иска стало назначение отца сожительницы мэра директором одного из муниципальных учреждений.

Филонов занимал должность главы Евпатории с ноября 2014 года.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

"За решетку": Зеленского разнесли за русский язык

Политик получил удар со стороны воинственно настроенного радикала

Все было подстроено: мертвых дятловцев разбросали по сугробам по приказу

В естественную причину смерти туристов никто не верит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей