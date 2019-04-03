На мэра Евпатории завели дело

Дома и на работе у чиновника прошли обыски

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий, имеющем тяжелые последствия. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"По месту жительства подозреваемого, в администрации города Евпатории и по иным адресам проводятся следственные действия", – передает севастопольское издание ForPost.

Ранее по решению суда Филонов был уволен с должности. Поводом для иска стало назначение отца сожительницы мэра директором одного из муниципальных учреждений.

Филонов занимал должность главы Евпатории с ноября 2014 года.