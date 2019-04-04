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Крымский мост готовят к провокациям

Фото: most.life
продолжениеВ Крыму наказали украинских недодиверсантов
СМИ нагнетают панику

Крымский мост все чаще упоминается в связке с НАТО. Это тревожно само по себе. А уж когда в самом альянсе заявляют о намерении поддержать очередную провокацию Киева по незаконному проходу военных кораблей через Керченский пролив, невольно возникают мысли о возможном вооруженном столкновении.

Пресса, в свою очередь, подогревает эти опасения рассуждениями о том, что Третья мировая – не за горами. Так, TOPNEWS прямо пишет, что Крымский мост может стать причиной военного конфликта РФ и Запада с далеко идущими последствиями. Более того, издание ссылается на некие неназванные СМИ, которые предчувствуют начало большой войны.

Действительно, активность стран НАТО в Черноморском регионе в последнее время значительно возросла. На этой неделе в порт Одессы вошли военные фрегаты альянса, а на заседании глав МИД НАТО в Вашингтоне 3 апреля планировалось обсуждение плана по усилению присутствия блока в акватории.

Фото: pixabay.com

Москва тоже не сидит сложа руки. Пограничники совместно с военной авиацией и флотом проводят показательные маневры по отражению атак врага в Черном море. А на Крымском полуострове готовятся установить радиолокационную станцию "Воронеж", дальность работы которой позволит контролировать все перемещения не только в Черном море, но и в Средиземном вплоть до Гибралтара.

Фоторепортаж
На Украине Крымский мост назвали пропагандой
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС +3
Николай ВИКТОРОВ
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