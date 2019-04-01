Все плохо: Крымский мост атакуют

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Когда журналисты в соседней стране такие затейники, придумывать шутки к 1 апреля не нужно. Достаточно собрать все, что писали украинские СМИ в течение года по поводу Крымского моста. Так решила команда российского проекта и опубликовала в Twitter интересную подборку. Припомнили и медуз-мутантов, атаковавших Керченский пролив, и сорванные крыши с домиков крабов, и бесконечные обрушения различных частей строящейся переправы.
Не буду вас разыгрывать первого апреля, лучше напомню ТОП-5 #крымскиймост_мифы, которые круче любых первоапрельских шуток про меня :) pic.twitter.com/mbGfQiNk4O— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 1 апреля 2019 г.
Акцию подхватили интернет-пользователи. Денис собрал заголовки только одного издания – "Обозревателя", у которого редкий день проходит без статьи о российской переправе. "Рухнул от снега", "Сдуло ветром", "Смещения продолжаются" – вот лишь малая доля сообщений, вызывающих тревогу на Украине.
"А злобные льды, грызущие опоры моста, где", – напоминает Artaazar.
"Всем известно, что моста нет", – подвел читатель итог дискуссии.
Ранее в информцентре "Крымский мост" обнародовали информацию, как сооружение перенесло зимние шторма.
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