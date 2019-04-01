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Все плохо: Крымский мост атакуют

Фото: most.life
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Гигантское сооружение дрогнуло от медуз-мутантов

Когда журналисты в соседней стране такие затейники, придумывать шутки к 1 апреля не нужно. Достаточно собрать все, что писали украинские СМИ в течение года по поводу Крымского моста. Так решила команда российского проекта и опубликовала в Twitter интересную подборку. Припомнили и медуз-мутантов, атаковавших Керченский пролив, и сорванные крыши с домиков крабов, и бесконечные обрушения различных частей строящейся переправы.

Акцию подхватили интернет-пользователи. Денис собрал заголовки только одного издания – "Обозревателя", у которого редкий день проходит без статьи о российской переправе. "Рухнул от снега", "Сдуло ветром", "Смещения продолжаются" – вот лишь малая доля сообщений, вызывающих тревогу на Украине.

"А  злобные льды, грызущие опоры моста, где", – напоминает Artaazar.

"Всем известно, что моста нет", – подвел читатель итог дискуссии.

Ранее в информцентре "Крымский мост" обнародовали информацию, как сооружение перенесло зимние шторма.


Фоторепортаж
Крымскому мосту установили все опоры
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Николай ВИКТОРОВ
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