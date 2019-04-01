Президент Белоруссии после выборов на Украине пообещал всех помирить

Батька приложит все усилия, чтобы добиться мира в соседней республике, потому что на самом деле это его республика. Об этом заявил на встрече со спецпредставителем председателя ОБСЕ на Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.



"Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не раз об этом говорил. Вы знаете мое отношение и белорусов к этому конфликту. Все, что вы говорите, все ваши заявления (а я все эти заявления слышу) мы анализируем. Расхождений у нас практически нет",

– приводит слова белорусского президента "БелТА".

По словам Лукашенко, жители Белоруссии привержены миру на Украине. "Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей – белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна", – пояснил глава государства.

Спецпредставитель главы ОБСЕ со своей стороны поблагодарил Минск за многолетнюю поддержку и содействие. Вместе с тем, он выразил сожаление по поводу того, что до сих пор не удалось урегулировать конфликт.

Лукашенко не в первый раз пытается взять на себя роль миротворца в конфликте на востоке Украины. С различными предложениями о разрешении вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях президент Белоруссии выступал на протяжении прошлого и нынешнего годов. В октябре 2018-го он сказал, что Минск готов взять обеспечение мира в Донбассе на себя, однако позже признался, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки у президента Украины Петра Порошенко.

Возможно, результаты первого тура президентских выборов на Украине, которые показали, что у шоумена Владимира Зеленского есть хорошие шансы стать главой государства, пробудили в Лукашенко надежду на то, что новый президент услышит и примет его миротворческие инициативы.

Первый тур президентских выборов состоялся вчера. После обработки примерно двух третей избирательных протоколов лидирует в электоральной гонке комик Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко (более 16% голосов), третье – бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко (13%).

Официальные итоги голосования будут подведены до 10 апреля. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.