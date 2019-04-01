Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лукашенко сделал странное заявление по Донбассу

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии после выборов на Украине пообещал всех помирить

Батька приложит все усилия, чтобы добиться мира в соседней республике, потому что на самом деле это его республика. Об этом заявил на встрече со спецпредставителем председателя ОБСЕ на Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

"Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не раз об этом говорил. Вы знаете мое отношение и белорусов к этому конфликту. Все, что вы говорите, все ваши заявления (а я все эти заявления слышу) мы анализируем. Расхождений у нас практически нет",

приводит слова белорусского президента "БелТА".

По словам Лукашенко, жители Белоруссии привержены миру на Украине. "Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей – белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна", – пояснил глава государства.

Спецпредставитель главы ОБСЕ со своей стороны поблагодарил Минск за многолетнюю поддержку и содействие. Вместе с тем, он выразил сожаление по поводу того, что до сих пор не удалось урегулировать конфликт.

Фото: www.globallookpress.com

Лукашенко не в первый раз пытается взять на себя роль миротворца в конфликте на востоке Украины. С различными предложениями о разрешении вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях президент Белоруссии выступал на протяжении прошлого и нынешнего годов. В октябре 2018-го он сказал, что Минск готов взять обеспечение мира в Донбассе на себя, однако позже признался, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки у президента Украины Петра Порошенко.

Возможно, результаты первого тура президентских выборов на Украине, которые показали, что у шоумена Владимира Зеленского есть хорошие шансы стать главой государства, пробудили в Лукашенко надежду на то, что новый президент услышит и примет его миротворческие инициативы.

Первый тур президентских выборов состоялся вчера. После обработки примерно двух третей избирательных протоколов лидирует в электоральной гонке комик Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко (более 16% голосов), третье – бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко (13%).

Официальные итоги голосования будут подведены до 10 апреля. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Теперь официально: россиянам гарантировали высокую пенсию

Президент подписал закон об индексации выплат выше прожиточного минимума

Порошенко сделал заявление о России во время выборов

Политик рассказал о возвращении граждан домой - в Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей