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Вскрыт истинный план Украины по разрыву Договора о дружбе с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Отовсюду торчат уши Североатлантического блока

Расторжение Киевом большого Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, заключенного в 1997 г., оказалось на руку НАТО. Альянс теперь может разместить свое ударное вооружение на украинской территории, даже не принимая Незалежную в свои ряды. Об этом заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, комментируя тот факт, что  с сегодняшнего дня официально прекращает свое действие Договор, который киевские постмайданные власти в одностороннем порядке решили не продлевать.

По его мнению, для активных шагов Североатлантического блока под боком у границ РФ никак не повлияют ни вооруженный конфликт в Донбассе, ни претензии Украины в отношении Крыма.

"Воевать своими руками они не хотят. Делается проще. Зачем включать Украину в состав НАТО и вкладывать в нее огромные деньги? Проще разместить ударные и разведывательные комплексы на ее территории. По двусторонним соглашениям. До расторжения договора в него все упиралось – не имеете же на это права! На эту сторону у нас почему то никто не хочет обращать внимания. То есть дело не в войне и не в том, что дружбы не будет",

сказал эксперт в интервью "Комсомольской правде".

Он полагает, что именно отношение с альянсом и послужило отправной точкой для решения Киева о расторжении Договора с Москвой.

"Высока вероятность того, что американцы готовят юридическую базу для размещения своих ударных комплексов на территории Украины. Например, на базе под Очаковым (Николаевская область)", – заметил Шишкин.

Также он считает, что в скором времени ту же участь ожидает и документ о совместном использовании Украиной и РФ акватории Азовского моря. Однако в данном случае, подчеркнул замдиректора, есть некоторые юридические тонкости.

Фото: www.globallookpress.com

"Для западного общественного мнения вполне достаточно будет объявить, что Украина вышла из этого договора. И статус Азовского моря меняется с внутреннего на международное. А это значит, что корабли всех стран мира имеют полное право проходить через Керченский пролив в Азов", – заглянул в вероятное будущее эксперт.

Он напомнил, что у альянса достаточно кораблей, которые способны проходить по мелководью, но и у Москвы припрятаны свои козыри.

"С нашей стороны есть интересный контр-аргумент. Его пока особо не применяли. Но уже вбросили. По нему Россия откажется признавать Азовское море – морем. И будет считать его... дельтой Дона", – резюмировал Шишкин.

Тут надо признать, что Азовское море всегда называли лужей. Правда, большой лужей.

Ранее в понедельник, 1 апреля, МИД РФ в своем специальном заявлении подтвердил, что с сегодняшнего дня "прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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