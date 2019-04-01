Украина отказалась от Азовского моря

Киев своими руками разорвал договор о совместном использовании акватории

С 1 апреля прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, заключенный в 1997 году. Его денонсация разрушила целую систему базировавшихся на нем соглашений, в том числе и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. Новому президенту Украины придется заново договариваться с Россией об использовании акватории.



МИД Незалежной ранее выступал за скорейший разрыв соглашения по Азову. Глава ведомства Павел Климкин говорил о том, что это произойдет "в обозримой перспективе". Москва пыталась привести в чувство зарвавшегося дипломата, предупредив, что расторжение договора нанесет ущерб всему международному судоходству.

Об опасности такого шага предупреждали и украинские политики. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука ранее говорил о том, что расторжение договора окончательно лишит Украину возможности пользоваться Керченским проливом. После разрыва соглашения Россия получит полный контроль над проливом, так как Москва может объявить внутренними водами 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья. В результате Керченский пролив будет с обеих сторон фактически перекрыт российскими зонами, отметил чиновник.

"Азовский" документ был подписан в 2003 году. Он признает акваторию внутренним морем России и Украины. По этому договору, заход в Азовское море военных кораблей третьих стран возможен только с согласия Украины и России.

Готовность Киева отказаться от соглашения сродни самоубийству, особенно с учетом того, что ситуация в Азовском море напряжена до предела. В феврале прошлого года Украины пыталась судиться с РФ из-за того, что наша страна якобы нарушила суверенные права соседей в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. А в ноябре Киев устроил вооруженную провокацию в районе Крымского моста, что привело к введению военного положения в стране сроком на месяц.

Договор о дружбе был подписан в мае 1997 г. президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Он вступил в действие в апреле 1999 года. Согласно документу, отношения между странами должны строиться на основе взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.

Договор о дружбе был заключен сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления. В последний раз действие соглашения продлевалось на десятилетие в октябре 2008 года.

В декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия документа после принятия соответствующего законопроекта Верховной радой. В Кремле такой шаг Киева вызвал сожаление.