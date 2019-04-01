Тимошенко закрутила роман с женатым

"Дама с косой" пустилась во все тяжкие в отсутствие мужа

Будучи замужем, Юлия Тимошенко изменяла супругу со своим адвокатом Сергеем Власенко, который, между прочим, тоже был несвободным человеком. Перца в эту любовную историю добавляли специфические обстоятельства, о которых поведала обманутая жена Власенко украинская топ-модель Наталья Окунская.

История знакомства Власенко и Тимошенко берет свое начало в далеком 2008 г., когда адвокат вступил в партию "Батькивщина" и отобрался в Верховную раду. За плечами Власенко был судебный процесс над соратником Тимошенко Виктором Ющенко, в котором он защищал сотоварища "газовой принцессы" по "оранжевой революции". По словам Окунской, когда муж стал членом фракции партии Тимошенко, с ним начали происходит перемены.

"У него выросли крылья. Он стал человеком, для которого деньги и власть стали смыслом жизни, целью в жизни, занялся своей карьерой",

– вспоминает она.

Власенко так фанатично стремился к своей цели, что их личная жизнь начала рушиться. Правда, изменой тогда еще не пахло. Тем не менее Окунская считала, что в этом вина прежде всего "дамы с косой", вокруг которой нет порядочных людей.

"Юлия Владимировна – это исчадие ада, и возле нее нет ни одного нормального человека. Вот я просто на них смотрю: они друг за друга горой стоят, причем если один гадит, все остальные его закрывают",

– заявила она, пишет НТВ.

А вот в 2011 г. отношения Тимошенко и Власенко вышли на принципиально иной уровень. На "газовую принцессу" завели уголовное дело, носившее политический характер. Юлии Владимировне грозили годы заключения, на ее защиту встал именно Власенко. Причем адвокат не стал брать за свою работу гонорар.

"Тимошенко ее защита стоит ноль гривен. Мою работу на Тимошенко никто не оплачивает", – признался он.

Как писали тогда некоторые украинские СМИ, находясь в СИЗО, Тимошенко неоднократно виделась с Власенко, и встречи эти имели романтический характер.

Любопытно, что на скамье подсудимых оказалась не одна Юлия Владимировна, вместе с ней под суд угодил ее тогдашний муж Александр. Когда был вынесен обвинительный приговор, Александр сбежал в Прагу, фактически бросив супругу одну. Так что ей пришлось в каком-то смысле отдуваться за них двоих. Более верным кавалером оказался Власенко. Адвокат похлопотал о том, чтобы ей были созданы максимально хорошие условия содержания. А позже, поскольку за Юлией Владимировной неустанно следили видеокамеры, их плотская любовь была уже задокументирована "официально".