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Фрегаты НАТО в Одессе высмеяли в Сети

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Уставшие от нашествия военщины одесситы мечтают о том, чтобы они убрались из страны вместе с их президентом

Аккурат к концу первого тура президентских выборов на Украине в одесский порт прибыли натовские фрегаты Toronto (Канада) и Santa Maria (Испания). Они должны принять участие в совместных учениях с украинскими военными. Прибытие фрегатов стало объектом шуток одесситов в Сети.

Прибытие кораблей альянса подтвердил изданию "Думская" менеджер по связям с общественностью Одесского морского порта Евгений Прокопец. В группе "Вконтакте" под названием "Одесса как она есть" новость встретили ироничными комментариями. 

"Ссыкуны постоят в порту и свалят", – высказался один из пользователей.

"Да кто тут только не стоял, и французы и фашисты и теперь эти *******", – ответили предыдущему комментатору.

"На юморину приехали)", – предположил другой.

Один из пользователей сострил насчет плана бегства украинского лидера Петра Порошенко после выборов.

"Поросенка (Петр Порошенко. – прим. "Утро") такси вызвал! Будет сваливать!)))", – написал он.

Эту мысль, не сговариваясь, высказали и читатели издания "Думская".

"Не хочу ничего сказать плохого, но один президент нас уже не так давно покинул на иностранном корабле, а ученые утверждают, что история развивается по спирали…",

– написал bars_777.

"Еще до 21 апреля есть время собрать вещи", – опять же с намеком заявил Servus.

Ну а кого-то прибытие кораблей НАТО стало поводом для грусти и меланхолии. Курортный город все больше напоминает военную базу.

"Военных кораблей в год заходит больше чем круизных лайнеров. Обидно", – вздохнул Prynik.

Ранее 23 марта в Одессе побывал корабль ВМС Франции Capricome, а еще раньше, 6 марта, в одесский порт зашли два корабля НАТО от Турции, напоминает RT.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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