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Аккурат к концу первого тура президентских выборов на Украине в одесский порт прибыли натовские фрегаты Toronto (Канада) и Santa Maria (Испания). Они должны принять участие в совместных учениях с украинскими военными. Прибытие фрегатов стало объектом шуток одесситов в Сети.
Прибытие кораблей альянса подтвердил изданию "Думская" менеджер по связям с общественностью Одесского морского порта Евгений Прокопец. В группе "Вконтакте" под названием "Одесса как она есть" новость встретили ироничными комментариями.
"Ссыкуны постоят в порту и свалят", – высказался один из пользователей.
"Да кто тут только не стоял, и французы и фашисты и теперь эти *******", – ответили предыдущему комментатору.
"На юморину приехали)", – предположил другой.
Один из пользователей сострил насчет плана бегства украинского лидера Петра Порошенко после выборов.
"Поросенка (Петр Порошенко. – прим. "Утро") такси вызвал! Будет сваливать!)))", – написал он.
Эту мысль, не сговариваясь, высказали и читатели издания "Думская".
"Не хочу ничего сказать плохого, но один президент нас уже не так давно покинул на иностранном корабле, а ученые утверждают, что история развивается по спирали…",
– написал bars_777.
"Еще до 21 апреля есть время собрать вещи", – опять же с намеком заявил Servus.
Ну а кого-то прибытие кораблей НАТО стало поводом для грусти и меланхолии. Курортный город все больше напоминает военную базу.
"Военных кораблей в год заходит больше чем круизных лайнеров. Обидно", – вздохнул Prynik.
Ранее 23 марта в Одессе побывал корабль ВМС Франции Capricome, а еще раньше, 6 марта, в одесский порт зашли два корабля НАТО от Турции, напоминает RT.
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