Зеленский побеждает, Порошенко унижают: чего ждать от выборов на Украине

Политологи готовят зрителей политического шоу к финалу

Первый тур президентских выборов на Украине победителя не выявил, и второй этап голосования обещает быть очень жарким. Борьба развернется между двумя кандидатами-антиподами. Абсолютно новому в политике человеку-миротворцу Владимиру Зеленскому будет противостоять прожженный и воинствующий Петр Порошенко. Что ждать от итогов украинских выборов самой Украине и ее соседу России, предположили эксперты.





Зеленский унизил Порошенко

Лидерство Владимира Зеленского во всех социологических исследованиях до конца не могло заставить поверить в то, что человек, объявивший о выдвижении в кандидаты на пост главы государства в предновогодний день, за три месяца до дня выборов, всерьез выиграет гонку. Многие скептики утверждали, что голоса в его пользу не более чем "средний палец" всей политической системе Украины и что в реальности мифический электорат Зеленского просто не придет 31 марта на избирательные участки. Пришли.

Итоги голосования действительно удивили, но не исходом, а результатом. Первое место Зеленский занял с двукратным отрывом. После обработки 85% голосов он набирает 30%, тогда как идущий за ним Петр Порошенко – всего навсего 16%. Данные опубликованы Центризбиркомом Украины.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько признается, что почти двукратный перевес в пользу Зеленского было сложно представить. Этот успех огородит его во втором туре от админресурса, которым мог воспользоваться Порошенко.

"Все считали, что он наберет больше голосов [чем его конкуренты], но не в два раза. Это делает возможные фальсификации голосов во втором туре менее вероятными, но тем не менее все равно не делает их невозможными. Обычно фальсификации проводятся в масштабах от 3 до 10% голосов", – сказал Безпалько в беседе с "Утро".





Хотя результаты голосования несколько обескураживают (Порошенко победил только в двух регионах страны из 22), однако для действующего главы Незалежной еще не все потеряно во втором туре, до которого еще целых три недели. По словам Безпалько, за этот срок Порошенко может попробовать договориться с "лузерами" в лице Юлии Тимошенко и Анатолием Гриценко – электорат в обмен на тепленькие места после выборов.

"Может быть, что Порошенко удастся аккумулировать электорат других кандидатов, например, националистов, которые поддерживали Тимошенко или Гриценко. При этом он может с ними договориться о том, что они будут представлены в парламенте, а после того, как пройдут парламентские выборы в октябре этого года, эти люди, главы фракций, займут достаточно весомые позиции в правительстве или в самом парламенте",

– отметил Безпалько.

В ход могут пойти и более грязные и опасные приемы, например вытряхивание компромата на голову оппонента или даже активизация боевых действий в Донбассе. В любом случае, сидеть сложа руки Порошенко не может. По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, полученный результат унизителен для него. И не в последнюю очередь его бессменная милитаристская риторика и антироссийская истерия.

"Это не значит, что он совсем потерял шансы избраться, но для победы во втором туре ему нужно решиться на серьезные поступки", – сказал Чеснаков изданию "Ведомости".





Избирателей Тимошенко порвут на части

Главным неудачником первого тура стала Юлия Тимошенко, занявшая третье место с 13,2% голосов. Когда появились первые данные экзит-полов, возмущению "газовой принцессы" не было предела – у нее якобы нагло украли второе место. Однако вскоре наступило молчание: видимо, политик смирилась со своей судьбой. Как пишет издание "Украина.ру" вылет из гонки уже в первом туре лебединой песней лидера "Батькивщины".

Зато электорат Тимошенко, похоже, будут дербанить по-полной. Между двумя оставшимися кандидатами развернется очень жесткая борьба, которая может определить исход всей президентской гонки. Как уже говорилось выше, голосовавшие за Тимошенко могут достаться Порошенко, однако этому может помешать опять-таки Зеленский. Безпалько отметил, что ему удалось оттянуть на себя часть голосов Юлии Владимировны, так почему бы этому не повториться? Может быть, Зеленскому даже получится сагитировать за себя еще больше "тимошенковских" людей. Не стоит недооценивать антипатию к действующему главе страны, которая может вылиться в протестное голосование. Против него за Зеленского наверняка захотят отдать свой голос сторонники Юрия Бойко и Александр Вилкул. На двоих Бойко и Вилкул собрали около 15% голосов, что очень внушительная цифра.

"Здесь все пока что находится в зоне неопределенности. Пока ясно только то, что во второй тур проходят Порошенко и Зеленский, и что они будут бороться между собой достаточно жестко", – заключил Безпалько.

Замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что у Зеленского есть выбор – договариваться или нет с выбывшими кандидатами насчет поддержки. В первом случае выгода очевидна, он усиливает свои позиции за счет чужого электората и одновременно лишает этой возможности Порошенко. Казалось бы, риск в том, что от Зеленского могут отвернуться те, кто за него голосовал в первом туре. Ведь он же позиционировал себя как непримиримую альтернативу всем этим набившим оскомину тимошенкам и порошенкам. А сближение с одним (одной) из них бьет по его же основному политическому принципу. Однако Макаркин уверен, что украинцы в безвыходной ситуации.

"За кого еще им (избирателям Зеленского. – прим. "Утро") голосовать? Такой вариант может еще больше повысить шансы Зеленского",

– сказал он.

Политолог уверен, что козырь Порошенко в его политическом опыте, за счет которого он способен выставить Зеленского на дебатах полным дураком и не профессионалом.

"Порошенко будет играть на том, что он верховный главнокомандующий, опытный и что нельзя отдавать страну и армию в руки дилетанта. Думаю, будет настаивать на дебатах, а он куда более опытный политик, чем Зеленский", – сказал Макаркин.





Голосуй не голосуй

И украинцы, и россияне получат ровно одно и то же – отсутствие перемен. Как ни смешно и не грустно одновременно, но это так. По словам Безпалько, из тройки лидеров все политики являются прозападными, а значит, и курс страны останется тем же. Не важно, выиграет ли Зеленский или Порошенко. Первый все равно продолжит политику второго.

России придется выстраивать отношения с Украиной Зеленского на ходу, глядя на его действия уже на посту главы государства. Хотя, по большому счету, вряд ли позиция Зеленского будет сильно отличаться от позиции Порошенко по внешнеполитическим вопросам, да и во внутренней политике тоже. МВФ требует повысить цены на газ, и вряд ли Зеленский откажет ему, потому что Украина сидит на кредитной игле у этой организации. Не будет траншей, и экономика Незалежной рухнет, а вместе с ней следом и власть тоже. И чтобы этого не произошло, нужно следовать рекомендации – повышать цены, проводить приватизацию. Зеленскому все это будет сделать проще.

"Скорее всего, продолжится дистанцирование от России, продолжится ориентация на экономические рекомендации Международного валютного фонда, разрушение социального государства, повышение цен на газ, коммунальные услуги. Зеленскому только будет проще все это объяснить, что это не его вина, а вина предшественника. И что в ближайшие полтора года ничего не сможем сделать, надо затянуть пояса. А потом мы двинемся в Европу, на Запад к светлому будущему",

– сказал он "Утру".

В целом, выборы если и смогут принести что-то новое Украине, то это будут декоративные, внешние изменения. Например, смена риторики и части политического класса, спикеров, "говорящих голов" и политологов. Хотя и они могут запросто "переобуться налету" и заговорить уже о ситуации в стране с новой позиции.