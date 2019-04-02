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Украинский транзит стал головной болью Германии

Фото: www.globallookpress.com
Берлин ищет способы склонить Москву и Киев к компромиссу

Поставки российского газа в Европу через территорию Украины остаются вопросом, требующим решения, и Германия всеми силами способствует переговорам. Об этом сообщили в министерстве экономики и энергетики ФРГ.

"Переговоры по вопросу будущего транзита Украины в настоящее время продолжаются. Цель состоит в том, чтобы найти решение в интересах всех участников", – приводит РИА "Новости" заявление немецкого ведомства.

В среду, 3 апреля, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер примет участие в открытии завода Daimler в Подмосковье. Ожидается, что он не упустит возможности обсудить с российскими представителями и тему украинского транзита. Сохранение маршрута поставки через Незалежную – принципиально для Берлина, поскольку немецкие власти не раз заявляли, что "Северный поток-2" не станет убийцей украинской ГТС.

Фото: www.globallookpress.com

"Позиция федерального правительства по отношению к "Северному потоку-2" остается ясной: речь идет о коммерческом проекте, в котором должны быть учтены законные интересы Украины", - пояснили в Минэкономики ФРГ.

Контракт, по которому Украина предоставляет транзитные услуги при поставках газа из РФ в ЕС, истекает в конце 2019 года. Сейчас трехсторонняя группа в составе представителей Еврокомиссии, РФ и Украины пытаются согласовать параметры будущего контракта. Пока безуспешно.

Николай ВИКТОРОВ
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