Украина поспешно натягивает проволоку на границе с Россией

Проект "Стена" потребовал новых миллионов

Киев продолжает укреплять российско-украинскую границу. О реализации проекта "Стена" доложили в МВД Незалежной.

"Начались активные работы по обустройству российско-украинской границы", – отрапортовала пресс-служба ведомства.

Ключевое слово здесь, видимо, "активные". Поскольку работы стартовали еще в 2015 г., но на данный момент стена готова только на 30%.

Сейчас строительство ведется в Луганской области. Там роют противотранспортные рвы, устанавливают систему видеонаблюдения и натягивают проволоку. Какую именно, сказать сложно. Поскольку даже на фотографиях, опубликованных на официальном сайте ведомства, представлены совершенно разные проволочные заборы.

Впрочем, Киев это не смущает: "На участках, где система действует, возможность нарушения линии границы практически сведена к нулю", – заявляют в МВД.

Отмечается, что в этом году на реализацию проекта "Стена" из бюджета выделено 400 млн гривен. При этом ранее сообщалось, что в 2015-2018 гг. строительство забора на границе с РФ обошлось налогоплательщикам Украины в 1,3 млрд гривен. Впрочем, часть этих денег ушла на ремонт кордона – его проломили кабаны.