Чиновникам Незалежной рекомендовали поучиться, как работать и воровать, у соседей

Граждане Украины не разделили возмущения своих властей по поводу возведения Россией стены на границе Крыма и Незалежной. Они напомнили, что Киев сам намеревался это сделать, но не нашел средств на реализацию проекта. Так что теперь ему нужно радоваться "подарку".

"Покажите это Арсению Яценюку, может, он расскажет, где его стена и какая она!" – написал в Twitter пользователь Нічомунедивуюсь.

"А в чем, в общем-то, проблема? По-моему, Киев сам собирался строить стену, и даже метров 100 построили. Потом, правда, деньги закончились. А тут, получается, они на халяву стену получили", – приводит РИА ФАН комментарий Андрея Наумова.

"Украина инициирует – Россия воплощает", – иронизирует Алекс Юстас.

"Учись, Сеня, как нужно быстро стенки строить! И украли, конечно, но и построили…" – советует Андрей Диденко.

"Повезло оккупантам, что у них нет украинского патриота Сени Яценюка!" – отмечает Зорян Шмелевой.

"Сначала Крымский мост, теперь крымская стена, что дальше?" - предлагает задуматься о будущем Kos.

Накануне крымское пограничное управление ФСБ отрапортовало, что в районе Перекопского перешейка на севере республики возведено и введено в эксплуатацию современное пограничное заграждение, которое повысит защиту Крыма от проникновения диверсантов и контрабандистов. Длина стены составляет около 60 км, сообщает "Царьград". На ней установлено несколько сотен датчиков для контроля над местностью ночью.