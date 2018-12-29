Киев заметался: россиян все-таки не пустят на Украину

В Незалежной никак не могут определиться, разрешить ли гражданам РФ приезжать в страну

Госпогранслужба Украины опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что запрет на въезд мужчин из нашей страны в возрасте от 16 до 60 лет снят.

Пограничная служба продолжит осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев, написал на своей страничке в Facebook пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Он добавил, что теперь погранслужба будет внимательнее досматривать и женщин, пересекающих украинскую границу, ведь "именно они могут работать по заданиям спецслужб РФ".

Заявление Слободяна вызвало бурю ехидных комментариев в Сети: "Это, я так понимаю, вклад в борьбу за гендерное равенство", "Враг не дремлет!", "Идиотизм!)"

Однако большинство комментаторов просто не поняли, снят все-таки запрет или нет. На этот вопрос Слободян коротко ответил в комментариях: "Нет".

В российском сегменте интернета решению погранслужбы Украины не удивились. "Слово дал, слово взял. Обычная практика для этой "страны", " Ну все как американский папа научил , дал и тут же забрал , клоуны", "Хохлы опасаются конкуренции, вот и не пускают мужиков", – упражнялись в остроумии комментаторы (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).