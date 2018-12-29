Украинцы вынуждены оплачивать потерю Крыма

Киевские власти усугубляют бедственное положение граждан

Счет потерь Украины из-за Крыма идет на сотни миллионов долларов в год. Об этом заявил бывший вице-премьер Незалежной Владимир Семиноженко. При этом он подчеркнул, что страдает страна по собственной вине, а недополученные доходы вынуждены компенсировать жители страны.

"Колоссальные потери, которые мы понесли из-за разрывов связей, из-за блокады, – указал он в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne. – Мы только на экспорте теряем в год сотни миллионов долларов – денег, которые должны были поступать в энергосистему и положительно сказываться на снижении тарифов за электроэнергию", – пояснил Семиноженко.

Он добавил, что "негативный вклад" в ситуацию внесло решение "завалить вышки" линий электропередачи в Крым. "Водоснабжение полуострова Киев перекрыл для того, чтобы крымчане еще больше "полюбили" материковую Украину", – сыронизировал бывший правительственный чиновник.

Украинские националисты устроили блэкаут в Крыму в ночь на 22 ноября 2015 г., подорвав ЛЭП, идущие с Украины. Официальный Киев подчинился и не стал возобновлять энергоснабжение республики. Россия решила проблему открытием энергомоста, связавшего полуостров с Краснодарским краем.

Крым стал российским после того, как в марте 2014 г. большинство жителей республики проголосовали на референдуме за вхождение в состав России, напоминает НСН.