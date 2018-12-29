Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы вынуждены оплачивать потерю Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Киевские власти усугубляют бедственное положение граждан

Счет потерь Украины из-за Крыма идет на сотни миллионов долларов в год. Об этом заявил бывший вице-премьер Незалежной Владимир Семиноженко. При этом он подчеркнул, что страдает страна по собственной вине, а недополученные доходы вынуждены компенсировать жители страны.

"Колоссальные потери, которые мы понесли из-за разрывов связей, из-за блокады, – указал он в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne. – Мы только на экспорте теряем в год сотни миллионов долларов – денег, которые должны были поступать в энергосистему и положительно сказываться на снижении тарифов за электроэнергию", – пояснил Семиноженко.

По теме

Он добавил, что "негативный вклад" в ситуацию внесло решение "завалить вышки" линий электропередачи в Крым. "Водоснабжение полуострова Киев перекрыл для того, чтобы крымчане еще больше "полюбили" материковую Украину", – сыронизировал бывший правительственный чиновник.

Украинские националисты устроили блэкаут в Крыму в ночь на 22 ноября 2015 г., подорвав ЛЭП, идущие с Украины. Официальный Киев подчинился и не стал возобновлять энергоснабжение республики. Россия решила проблему открытием энергомоста, связавшего полуостров с Краснодарским краем.

Крым стал российским после того, как в марте 2014 г. большинство жителей республики проголосовали на референдуме за вхождение в состав России, напоминает НСН.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп раскрыл военные преступления американцев в Сирии

Пентагон не успеет уничтожить улики

Трампу объявят импичмент

Судьба американского президента висит на волоске

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей