Корабли НАТО парализовали Одессу

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Толпа украинских зевак пришла поглазеть на фрегаты военно-морской группы НАТО. Испанец "Санта Мария" и канадец "Торонто", пришвартованные к причалу Одесского морского вокзала, вызвали ажиотаж в Южной Пальмире.
Корабли прибыли с дружественным визитом и остановились в порту на трое суток, передает пресс-служба ВСУ. В день смеха одесситам сделали подарок, разрешив погулять по палубам чужеземцев. По сообщению Odessa.online, чтобы попасть на борт, сотни людей отстояли длинную очередь.
Напомним, эскадра НАТО пожаловала в акваторию Черного моря еще на прошлой неделе. По заверениям альянса, их визит никак не связан с выборами президента на Украине.
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