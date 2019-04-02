Корабли НАТО парализовали Одессу

Чужестранцы приковали внимание жителей и гостей Южной Пальмиры

Толпа украинских зевак пришла поглазеть на фрегаты военно-морской группы НАТО. Испанец "Санта Мария" и канадец "Торонто", пришвартованные к причалу Одесского морского вокзала, вызвали ажиотаж в Южной Пальмире.

Корабли прибыли с дружественным визитом и остановились в порту на трое суток, передает пресс-служба ВСУ. В день смеха одесситам сделали подарок, разрешив погулять по палубам чужеземцев. По сообщению Odessa.online, чтобы попасть на борт, сотни людей отстояли длинную очередь.

Напомним, эскадра НАТО пожаловала в акваторию Черного моря еще на прошлой неделе. По заверениям альянса, их визит никак не связан с выборами президента на Украине.