"Козлами отпущения" и "стрелочниками" назначены пограничники и Госавиация

Деловой визит в Москву к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву аккурат в преддверии президентских выборов одного из кандидатов основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука обернулось уголовным производством на родине украинских политиков. Поскольку сами они не нарушили никаких законов Украины, все шишки достанутся другим.

Сегодня выяснилось, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту возможного злоупотребления должностными лицами Госпогранслужбы и Госавиационной службы в связи с полетом Бойко и Медведчука "в направлении Российской Федерации". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, так взбудораживший ура-патриотов Незалежной вояж оппозиционные политики совершили 22 марта, как позже оказалось вполне себе прямым рейсом из Киева в Москву. На заседании правительства 27 марта генпрокурор страны Юрий Луценко обещал открыть уголовное производство против Бойко и Медведчука за незаконное пересечение границы с РФ. В свою очередь украинский премьер Владимир Гройсман поручил проверить, не было ли нарушений в соблюдении правила авиаперелетов.

В тот же день в политсиле заявили, что все необходимые таможенные и пограничные процедуры были соблюдены.





"Обращаем ваше внимание, что воздушное судно с бортовым номером P-4 GEM имеет нероссийскую регистрацию ‒ код указывает на регистрацию Арубы (Нидерланды). Ограничений относительно выполнения полетов иностранными воздушными судами нероссийской регистрации с территории Украины нет при условии выполнения процедур, описанных в Правилах предоставления эксплуатантам разрешений на вылет из аэропортов Украины и прилет в аэропорты Украины", – говорится в заявлении партии.

Там подчеркнули, что информация по самолету предоставлена Госавиаслужбой Украины.

Сегодняшняя новость из недр ГБР также не осталась не замеченной оппозиционерами. Возбуждение "полетного" дела в партии назвали словами "маразм крепчал".

"Это уже предсмертная агония уходящей власти. Пытаясь любой ценой сымитировать законность политической травли Виктора Медведчука и Юрия Бойко, нынешняя власть готова принести в жертву сотрудников Госавиаслужбы и пограничников, действовавших в полном соответствии с законодательством и нормативными инструкциями",

– констатировали в "Оппозиционной платформе – За жизнь".

