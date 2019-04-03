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Украинские корабли войдут в Керченский пролив под защитой НАТО

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Альянс променял мир с Москвой на прихоти Киева

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сделала угрожающий выпад в сторону России. Она подчеркнула, что альянс готов любым способом обеспечить свободный и безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. Пакет таких решений предполагается принять в Вашингтоне 3-4 апреля во время переговоров министров стран НАТО.

Она отметила, что альянс намерен увеличить разведку в Черном море, а также помочь суднам, входящих в альянс, беспрепятственно входить в акваторию моря.

Хатчисон добавила, что такие действия являются ответом на вызовы в этом регионе.

"Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере",

цитирует ее РИА "Новости".

Корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу 25 ноября прошлого года. Экипажи не реагировали на требования наших пограничников, в результате на моряков завели уголовное дело. Сейчас они под арестом.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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