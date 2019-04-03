Корабли альянса встанут у границы РФ

Усиление группировки НАТО в Черном море создаст напряжение в регионе, но ничем не поможет Киеву. О этом заявил первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс, комментируя слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о намерении членов альянса принять пакет мер по поддержке Украины.

"А что Украину поддерживать – у нее что, брюки падают, или ремень порвался? – удивился Фикс. – Это самостоятельное государство, правда, управляемое парткомом Вашингтона. Пусть выполняют нормы международного права и с уважением относятся к законодательству соседнего государства".

Впрочем, эти требования относятся ко всем членам международного сообщества, отметил Фикс в интервью "Российской газете". Он напомнил, что по Керчь-Еникальскому каналу и под арками Крымского моста могут проходить корабли других государств, если заранее подадут заявку на сопровождение лоцмана. Украина, кстати, прекрасно пользовалась этим правом до ноября прошлого года.

Но когда власти Незалежной решили нарушить установленный порядок и совершить незаконный проход военных судов, возникли проблемы. Эти же проблемы возникнут и у кораблей НАТО, если они сунутся в российские территориальные воды.

"Если они решат сопроводить корабли Украины, то они могут довести их только до границ территориальных вод России. А дальше они встанут на якорь. Если же они попытаются что-то сделать, то уверен - пограничная служба обеспечит безопасность и неприкосновенность границ РФ", – указал Фикс.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия-1" напомнил украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну, что Киев разорвал с Москвой Договор о дружбе и сотрудничестве, пишет РИА ФАН. В результате статус Азовского моря потерял определенность.

"Рухнул фундамент – упадут и этажи. И мы скажем: пошли вон", – заявил Соловьев.

Обсуждение мер в поддержку Украины в Черном море запланировано на 3-4 апреля, когда в Вашингтоне соберутся главы МИД стран НАТО.