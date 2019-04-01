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НАТО нацелилась на Черное море

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Члены альянса хотят направить в акваторию дополнительные корабли

Расширение военного присутствия в Черном море обсудят главы МИД НАТО на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля. Об этом заявила постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчисон в понедельник, 1 апреля.

"Мы будем обсуждать, что мы можем еще сделать в Черном море, включая увеличение присутствия кораблей НАТО, расширение наблюдения", – цитирует ТАСС Хатчисон.

Заседание министров иностранных дел НАТО в начале апреля анонсировалось ранее. Но изначально сообщалось, что мероприятие будет посвящено теме празднования 70-летия создания альянса. Между тем некоторые представители объединения, в том числе британский премьер Тереза Мэй, призывали коллег включить в повестку дня обсуждение мер реагирования на "новые вызовы". Поэтому не исключено, что вопрос увеличения присутствия НАТО в Черноморском регионе главы МИД обсудят предварительно, а окончательное решение будет оглашено на юбилейном саммите НАТО в декабре 2019 года.

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Корабли НАТО в Черное море активно приглашает Киев. Президент Украины Петр Порошенко даже пытался устроить повторную попытку прорыва через Керченский пролив судов ВМС Незалежной в сопровождении натовских сил. Однако западные партнеры Киева нарушать закон и подставлять себя под пули отказались.

Теперь Украина регулярно приглашает к себе силы НАТО для совместных маневров. Недавно у украинской акватории Черного моря "отрабатывали взаимодействие" французский тральщик с ракетным катером ВМС Незалежной. А сейчас в порт Одессы зашли канадский и испанский фрегаты.

Ранее спецпредставитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай объявил, что альянс намерен расширить сотрудничество с Грузией, в том числе по обеспечению безопасности в Черном море, напоминает РИА ФАН

Николай ВИКТОРОВ
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