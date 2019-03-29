Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина побоялась встречать корабли НАТО в Черном море

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Иностранные суда взяты под контроль российскими военными

Черноморский флот вышел навстречу группе кораблей Североатлантического альянса, которые прошли Босфорский пролив. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной.

"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании. Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков",

– говорится в сообщении оборонного ведомства, которое приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что визит в черноморскую акваторию осуществляют нидерландский фрегат Evertsen, канадский фрегат Toronto и испанский Santa Maria. Заявленная цель их визита – проведение учений и отработка взаимодействия с партнерами с Украины и из Грузии, отмечает Ura.ru.

По сведениям турецкого информагентства Demiroren Haber Ajansı, во время прохождения судов через Босфор на палубах было замечено большое количество военных. Всего кораблей было не три, а пять: компанию вышеперечисленным судам составили турецкий фрегат и французское вспомогательное судно.

Фото: www.globallookpress.com

Ожидается, что после патрулирования в Черном море канадский и испанский фрегаты 1 апреля зайдут в Одессу. Там военнослужащие альянса встретятся с городскими властями и украинскими военными моряками.

Читатели украинских интернет-СМИ подняли на смех родные Военно-морские силы, отметив, что корабли Незалежной почему-то не вышли встречать "дорогих гостей". "А ваши шож не вышли на торжественную встречу хозяев? Ну хотя бы до нейтральных вод?" – написал один из пользователей портала "Обозреватель" (орфография и пунктуация сохранены).

"Эх, если бы бандерлоги смогли оторвать "Гетмана Сагайдачного" от пирса, славное было бы рандеву хозяев и холопов на траверсе Одессы. Но нет, крепко приварен к причалу старик", – отметил другой читатель.

В последнее время натовские военные корабли практически безвылазно находятся в черноморской акватории, сменяя друг друга. Ранее в НАТО заявляли о том, что Североатлантический альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на "нарушение Россией международных норм".

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Дания грозит "Северному потоку - 2" химоружием

Копенгаген нашел аргумент против строительства трубопровода

Мгновенно вырастет: назван курс доллара в апреле

Американская валюта может подорожать на 10 рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей