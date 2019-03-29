Украина побоялась встречать корабли НАТО в Черном море

Иностранные суда взяты под контроль российскими военными

Черноморский флот вышел навстречу группе кораблей Североатлантического альянса, которые прошли Босфорский пролив. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной.



"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании. Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков",

– говорится в сообщении оборонного ведомства, которое приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что визит в черноморскую акваторию осуществляют нидерландский фрегат Evertsen, канадский фрегат Toronto и испанский Santa Maria. Заявленная цель их визита – проведение учений и отработка взаимодействия с партнерами с Украины и из Грузии, отмечает Ura.ru.

По сведениям турецкого информагентства Demiroren Haber Ajansı, во время прохождения судов через Босфор на палубах было замечено большое количество военных. Всего кораблей было не три, а пять: компанию вышеперечисленным судам составили турецкий фрегат и французское вспомогательное судно.

Ожидается, что после патрулирования в Черном море канадский и испанский фрегаты 1 апреля зайдут в Одессу. Там военнослужащие альянса встретятся с городскими властями и украинскими военными моряками.

Читатели украинских интернет-СМИ подняли на смех родные Военно-морские силы, отметив, что корабли Незалежной почему-то не вышли встречать "дорогих гостей". "А ваши шож не вышли на торжественную встречу хозяев? Ну хотя бы до нейтральных вод?" – написал один из пользователей портала "Обозреватель" (орфография и пунктуация сохранены).

"Эх, если бы бандерлоги смогли оторвать "Гетмана Сагайдачного" от пирса, славное было бы рандеву хозяев и холопов на траверсе Одессы. Но нет, крепко приварен к причалу старик", – отметил другой читатель.

В последнее время натовские военные корабли практически безвылазно находятся в черноморской акватории, сменяя друг друга. Ранее в НАТО заявляли о том, что Североатлантический альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на "нарушение Россией международных норм".