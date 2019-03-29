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Москву обвинили в подготовке украинских экстремистов

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
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Запрещенные в РФ организации получали указания из Кремля, считают в СБУ

В Незалежной ликвидированы несколько экстремистских группировок, деятельность которых якобы контролировалась из России. Об этом объявила Служба безопасности Украины.

Российские силовики завербовали радикалов и организовали собственные военные формирования запрещенного в РФ движения "Украинская повстанческая армия" (УПА). Эти группы дислоцировались за рубежом. Кроме того, непосредственно на Украине были созданы подразделения "Украинской национальной армии", которые также подчинялись кремлевским кураторам, говорится в сообщении спецслужбы, размещенном на ее официальном сайте.

Главной целью группировок было "воспользоваться повышением политической активности населения во время избирательного процесса для дестабилизации внутренней ситуации в стране". По версии СБУ, руководители УНА собирали данные о передвижениях и планах Вооруженных сил Украины в период введения военного положения в стране после ноябрьского инцидента в Керченском проливе. Их целью была организация диверсий и срыв мобилизации.

В Одессе были задержаны три участника экстремистской группировки – граждане РФ, Приднестровья и Украины. В ходе проведенных у них обысков удалось собрать доказательства наличия "русского следа в деятельности УНА".

Фото: www.globallookpress.com

У подозреваемых были изъяты различные типы вооружения и средства поражения, агитационные материалы, газеты и "внутренние документы незаконного военного формирования, касающиеся его противоправной деятельности". В ведомстве убеждены, что курировал деятельность группировок уроженец Калининградской области, бывший курсант военно-морского училища Рустам Ташбаев, ныне имеющий гражданство США. Он был депортирован с Украины в 2015 г. за подрывную деятельность.

В преддверии президентских выборов украинские силовики все чаще заявляют о проделках "российских диверсантов". Так, 22 марта СБУ сообщила, что российские спецслужбы пытались устроить теракт в метро Харькова. Для этого был завербован местный житель, который якобы получил из Москвы бомбу мощностью 600 г тротила, инструкции и $15 тысяч.

Президентские выборы на Украине пройдут в это воскресенье, 31 марта. Наиболее вероятными претендентами на выход во второй тур голосования считаются шоумен Владимир Зеленский, экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Андрей ФИЛАТОВ
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